O väzobnom stíhaní útočníka z vlaku rozhodne košický súd v nedeľu

Košice/Spišská Nová Ves 4. novembra (TASR) - O tom, či bude útočník z vlaku na Spiši stíhaný väzobne, rozhodne súd v nedeľu 5. novembra. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Košiciach Jarmila Janová. Súdne pojednávanie sa uskutoční o 14.30 h na Mestskom súde v Košiciach.



Polícia 29-ročného Mateja z okresu Spišská Nová Ves obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Zároveň navrhla jeho väzobné stíhanie. Incident sa odohral v stredu (1. 11.) večer vo vlaku, ktorý smeroval z Košíc do Žiliny. Obvinený mal napadnúť 22-ročnú ženu, ktorá s ním sedela v jednom kupé. Polícia informovala, že ju viackrát bodol do oblasti krku a spôsobil jej tiež rezné rany na rukách. Na mladú ženu, ktorá sa zo zranení bude liečiť približne dva týždne, zaútočil náhle a bez zjavného dôvodu.