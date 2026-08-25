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O. Vilhanová bude kandidovať na post primátorky Detvy
Poslaneckej práci sa podľa svojich slov venuje už druhé volebné obdobie.
Autor TASR
Detva 25. augusta (TASR) - Súčasná mestská poslankyňa Oľga Vilhanová bude v jesenných komunálnych voľbách kandidovať na post primátorky mesta Detva. O priazeň voličov sa bude uchádzať ako nezávislá. TASR o tom informovala s tým, že po rokoch kritiky a poukazovania na problémy nastal čas prevziať aj rozhodovaciu zodpovednosť.
Poslaneckej práci sa podľa svojich slov venuje už druhé volebné obdobie. „Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že sa pravidelne zapájam do diskusie v komisiách, mestskej rade aj na rokovaniach mestského zastupiteľstva,“ spresnila s tým, že sa nebojí vecnej a konštruktívnej kritiky. Zároveň je presvedčená, že je potrebné na problém upozorniť.
Ako uviedla, za uplynulé volebné obdobie sa v Detve veľa vecí pohlo dopredu. „To, čo sa podarilo urobiť, však treba nielen dokončiť, ale aj udržiavať. A stále zostáva veľa problémov, ktoré treba riešiť a napraviť,“ poznamenala. Kandiduje, pretože má nové nápady, skúsenosti z komunálnej politiky a pozná fungovanie mesta aj problémy jeho obyvateľov z bezprostrednej skúsenosti. „Nechcem iba hovoriť o tom, čo by sa malo urobiť. Chcem sa pokúsiť tieto veci aj presadiť,“ zhrnula. Detva je podľa nej špecifické mesto. Spája rozptýlené laznícke osídlenie, tradičné dedinské prostredie aj rozsiahlu sídliskovú zástavbu.
Vilhanová doplnila, že zároveň kandiduje aj na post poslankyne mestského zastupiteľstva. „Ak občania rozhodnú, že primátorkou nebudem, stále mám Detve a jej občanom čo ponúknuť ako poslankyňa,“ vyhlásila. Zároveň chce dokončiť veci vo verejnom záujme, ktoré si počas svojho pôsobenia predsavzala. Svoj konkrétnejší volebný program chce postupne predstavovať verejnosti zrozumiteľnou a dostupnou formou.
V jesenných komunálnych voľbách bude obhajovať svoj post súčasný primátor mesta Detva Branislav Baran. O priazeň voličov sa tak bude uchádzať po druhý raz. Do volieb pôjde opäť ako nezávislý kandidát a chce nadviazať na už dosiahnuté ciele v rámci rozvoja mesta.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Poslaneckej práci sa podľa svojich slov venuje už druhé volebné obdobie. „Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že sa pravidelne zapájam do diskusie v komisiách, mestskej rade aj na rokovaniach mestského zastupiteľstva,“ spresnila s tým, že sa nebojí vecnej a konštruktívnej kritiky. Zároveň je presvedčená, že je potrebné na problém upozorniť.
Ako uviedla, za uplynulé volebné obdobie sa v Detve veľa vecí pohlo dopredu. „To, čo sa podarilo urobiť, však treba nielen dokončiť, ale aj udržiavať. A stále zostáva veľa problémov, ktoré treba riešiť a napraviť,“ poznamenala. Kandiduje, pretože má nové nápady, skúsenosti z komunálnej politiky a pozná fungovanie mesta aj problémy jeho obyvateľov z bezprostrednej skúsenosti. „Nechcem iba hovoriť o tom, čo by sa malo urobiť. Chcem sa pokúsiť tieto veci aj presadiť,“ zhrnula. Detva je podľa nej špecifické mesto. Spája rozptýlené laznícke osídlenie, tradičné dedinské prostredie aj rozsiahlu sídliskovú zástavbu.
Vilhanová doplnila, že zároveň kandiduje aj na post poslankyne mestského zastupiteľstva. „Ak občania rozhodnú, že primátorkou nebudem, stále mám Detve a jej občanom čo ponúknuť ako poslankyňa,“ vyhlásila. Zároveň chce dokončiť veci vo verejnom záujme, ktoré si počas svojho pôsobenia predsavzala. Svoj konkrétnejší volebný program chce postupne predstavovať verejnosti zrozumiteľnou a dostupnou formou.
V jesenných komunálnych voľbách bude obhajovať svoj post súčasný primátor mesta Detva Branislav Baran. O priazeň voličov sa tak bude uchádzať po druhý raz. Do volieb pôjde opäť ako nezávislý kandidát a chce nadviazať na už dosiahnuté ciele v rámci rozvoja mesta.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.