O víťazných projektoch v Prešovskom kraji rozhodne verejnosť
Kraj podporí v každom z 13 okresov po dva projekty s najväčším počtom SMS hlasov, a to dotáciou 10.000 eur.
Autor TASR
Prešov 7. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vstúpil do piateho ročníka výzvy participatívny rozpočet, v rámci ktorej o rozdelení časti verejných zdrojov rozhoduje verejnosť. Na podporu komunitných projektov a iniciatív prerozdelí 390.000 eur, pričom o finančné prostriedky sa uchádza 57 projektov z celého kraja. O víťazoch rozhodnú obyvatelia prostredníctvom SMS hlasovania, ktoré potrvá do 21. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Teší ma, že aj tento rok máme množstvo kvalitných a zmysluplných projektov, ktoré majú potenciál zlepšiť život v našich mestách a obciach. Verím, že obyvatelia využijú možnosť hlasovať a podporia tie iniciatívy, ktoré považujú za najdôležitejšie,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Kraj podporí v každom z 13 okresov po dva projekty s najväčším počtom SMS hlasov, a to dotáciou 10.000 eur. Zvyšné finančné prostriedky prerozdelí medzi ďalšie projektové zámery podľa získaných hlasov v rámci všetkých okresov kraja, a to až do vyčerpania alokácie.
„O priazeň verejnosti sa v roku 2026 uchádzajú projekty zamerané na modernizáciu či výstavbu detských ihrísk, vybudovanie parkoviska, revitalizácie chodníkov a schodísk, ale aj obnovy malieb, zvonov a osvetlenia chrámov či reštaurovania ikonostasov. O dotáciu sa usilujú tiež projekty zamerané na riešenie havarijných stavov, obnovu fasád, rekonštrukciu komunitných centier, opravu hradobného múru, budovanie oddychových a multifunkčných zón či centra tradičnej ľudovej kultúry,“ povedala Jeleňová.
Zoznam 57 projektov dopĺňajú aj ďalšie zámery. Zacielené sú na revitalizáciu objektov verejného priestoru s dôrazom na ekologické riešenia, zeleň, biodiverzitu, ale aj na vytváranie prostredia priaznivého pre zdravie, duševnú pohodu, spoluprácu či na stretávanie komunít.
Verejnosť za projekty hlasuje po dobu dvoch týždňov prostredníctvom SMS správy. Z jedného telefónneho čísla je možné hlasovať iba raz, a teda podporiť len jeden projekt. Podrobnosti o hlasovaní sú zverejnené na webovom sídle kraja.
Priebežné výsledky hlasovania budú dostupné na webovom sídle kraja a aktualizované na dennej báze. Rovnako tak po ukončení hlasovania tu verejnosť nájde aj kompletné výsledky vrátane zoznamu víťazných projektov v rámci výzvy Participatívny rozpočet 2026.
PSK realizuje participatívny rozpočet od roku 2022. Doteraz v rámci jeho výzvy podporil už 109 komunitných projektov v celkovej hodnote 1,1 milióna eur. S aktuálnou alokáciou pre rok 2026 sa táto suma zvýši takmer na 1,5 milióna eur.
