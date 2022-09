O víťazstvo na festivale potápačských filmov zabojuje 20 snímok

Štrbské Pleso 29. septembra (TASR) – O hlavnú cenu Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý vo štvrtok začína na Štrbskom Plese, zabojuje takmer 20 filmov a viac ako 200 súťažných fotografií. V poradí 37. ročník sa koná po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou. Riaditeľ festivalu Michal Procházka uviedol, že štartujú novú éru festivalu.



Počas štyroch dní predstaví svoju tvorbu 30 autorov z desiatich krajín. Okrem filmárov a fotografov zo Slovenska, Českej republiky, Talianska a Nemecka bude mať na festivale svoje zastúpenie aj Španielsko, Belgicko, Francúzsko, Malta či Rusko. Uchádzať sa o víťazstvo budú v celkovo siedmich kategóriách. Najlepšia filmová snímka si z festivalu odnesie Grand Prix a v kategórii autorské portfólio bude udelená cena Top Fotograf.



Hlavný, sobotný večer bude patriť prednáške Komandér Lionel K. Crabb: tragédia "žabieho muža", ktorú ponúkne nestor potápačskej medicíny na Slovensku František Novomeský z Univerzitnej nemocnice v Martine. "Na prvý festivalový večer pripravili manželia Andrea a Tomáš Kissovci Ponory do minulosti. V prednáške priblížia archeológiu pod vodou očami potápačov. Po nej príde na rad projekcia minuloročného víťazného filmu z produkcie Poseidon Studio – Moheli Stratený ostrov. Peter Spitzkopf zo Správy Tatranského národného parku a dlhoročný potápač Pavol Kráľ zase odprezentujú minulosť a súčasnosť významnej ekologickej akcie Čisté vody, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou festivalu. V rámci nej sa potápači zanoria do štyroch tatranských plies a zaplaveného kameňolomu v popradskej Kvetnici, aby ich zbavili odpadkov po letnej turistickej sezóne," doplnil Procházka. Organizátorom festivalu, ktorý potrvá do nedele 2. októbra, je Potápačský klub Vodnár.