O víťazstvo v štafetových pretekoch na Liptove bojuje 460 športovcov

Liptovský Mikuláš 13. apríla (TASR) - O víťazstvo v štafetových pretekoch LiptovRide bojuje v sobotu na Liptove zhruba 460 športovcov. Ide o doposiaľ najvyššiu účasť. Pre TASR to potvrdila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Preteky spájajú letné a zimné športy - beh, cyklistiku, kanoistiku, freeridové lyžovanie a skialpinizmus. Odštartovali o 8.30 h disciplínou bicykel v areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši. Šarafínová zdôraznila, že Liptov je jediným miestom na Slovensku, kde je možné zorganizovať preteky, ktoré spoja päť športov a dve ročné obdobia v jeden deň.



Do príprav pretekov organizátori zapojili 150 dobrovoľníkov. Z celkového počtu 460 pretekárov vzniklo 108 tímov. Na pretekoch sa zúčastňuje aj 11 ženských a desať českých tímov, 15 dvojíc a 15 jednotlivcov. "Zvládnuť v jeden deň 22 kilometrov na bicykli do Jasnej, vyšliapať na lyžiach na Chopok, zjazdiť ho na freeride lyžiach, následne odbehnúť 17 kilometrov do Liptovského Mikuláša a tam absolvovať divokú jazdu kajakom preverí kondíciu každého športovca," zhodnotila Šarafínová.



V areáli vodného slalomu pripravili aj detskú zónu. Pre návštevníkov tam odohrajú predstavenie Divadielka Maťo - Kozliatka a vlk a môžu si zasúťažiť v rôznych disciplínach.