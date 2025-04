O vojenské cintoríny vo Zvolene sa stará mesto, štát prispieva

Zvolen 6. apríla (TASR) - O vojenské cintoríny vo Zvolene sa stará mesto, každoročne však na ne dostáva príspevok od štátu. Aby však udržalo pamiatky v dobrom stave, vyčleňuje aj svoje financie. TASR o tom informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Dodal, že len tak zabezpečia základnú údržbu, čistenie cintorínov i starostlivosť o zeleň. Podľa neho pred takmer piatimi rokmi mesto obnovilo Cintorín padlých vojakov sovietskej armády. Bolo to vďaka dotácii zo strany štátu vo výške 200.000 eur. Ruská strana vtedy financovala výrobu pamätných tabúľ s menami padlých vojakov.



Poznamenal, že mesto má v rámci svojej organizačnej štruktúry zriadenú aj pozíciu referenta pre pamiatky a pamätihodnosti. Venuje sa histórii, dokumentovaniu, starostlivosti a obnove cintorínov. Zároveň komunikuje s príbuznými padlých, ktorí sa obracajú na mesto a overujú si ich mená. „Mnohí totiž dodnes hľadajú miesto posledného odpočinku svojich blízkych a následne ho prichádzajú navštíviť,“ zhrnul.



Ministerstvo vnútra (MV) SR uviedlo, že na cintoríne Červenej armády je pochovaných vyše 17.000 vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní územia Slovenska. Dominuje mu 15 metrov vysoký pylón na stupňovitom podstavci. „Po Michalovciach je druhým najväčším cintorínom padlých vojakov Červenej armády na Slovensku,“ zdôraznila referentka pre pamiatky a pamätihodnosti mesta Zvolen Ľubica Miľanová.



Vedľa je najväčší cintorín vojakov rumunskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska počas druhej svetovej vojny. Centrálnou časťou jeho akropoly je mohyla so schodiskami na všetkých stranách. V areáli je pochovaných 10.382 rumunských vojakov a dôstojníkov. „V súčasnosti by bolo treba obnoviť rozpadnutú ľavú stranu cintorínskeho, travertínom obloženého múru, ktorý sa napája na vstupnú bránu,“ zdôraznila Miľanová. Potvrdila, že oba cintoríny sú spolu s pamätníkmi národnými kultúrnymi pamiatkami.



MV pripomína, že starostlivosť o vojnové hroby zabezpečuje samospráva, na území ktorej sa nachádzajú. Poskytuje im na to príspevok na každý vojnový hrob. V roku 2025 to predstavuje sumu 23,45 eura na jeden. „Mesto Zvolen eviduje na svojom území celkovo 1042 vojnových hrobov. V tomto roku bude na zabezpečenie starostlivosti čerpať 24.434,90 eura,“ uzavrelo.