O voľbu poštou požiadalo 290 Dolnokubínčanov

Dolný Kubín 3. februára (TASR) – Mesto Dolný Kubín požiadalo o možnosť voľby poštou do Národnej rady (NR) SR 290 ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta a zdržiavajú sa v zahraničí. V porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 2016 je to nárast o 177 voličov. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.



Dodal, že návratnú obálku, hlasovacie lístky a poučenie o spôsobe hlasovania odoslali na 290 adries v zahraničí. "Najväčší záujem prejavili ľudia z Českej republiky, odkiaľ chce voľbu poštou využiť stovka Dolnokubínčanov. Z Veľkej Británie chce voliť 59 ľudí, z Rakúska 28 a z Nemecka 20. Celkovo sme obálky s hlasovacími lístkami posielali do 29 krajín. Jedna smerovala aj na Normanské ostrovy," ozrejmila Petra Šárfy z evidencie obyvateľstva na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.



Medzi krajinami s najväčším počtom žiadateľov sú napríklad Švajčiarsko (14), Spojené štáty americké (8), Nórsko (8), Dánsko (7), Španielsko (5), Írsko (5), Švédsko, Fínsko a Holandsko (4). Tri a menej žiadostí smerovalo do krajín ako Kanada, Island, Austrália, Francúzska republika, Talianska republika, Luxembursko, Poľská republika, Argentína, Nový Zéland, Belgicko, Grécko, Čína, Kórea, Japonsko a Vietnam, doplnil Buzna.



Dolnokubínčania, ktorí sa budú v čase volieb nachádzať na Slovensku, no mimo svojho trvalého bydliska a volebného okrsku, môžu do 10. februára požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Môžu tak urobiť písomne na poštovej adrese úradu alebo elektronicky na petra.sarfy@dolnykubin.sk. "Obyvatelia môžu žiadať o preukaz aj osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca najneskôr v posledný deň pred konaním volieb, teda 28. februára do 14.00 h v klientskom centre na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať meno, priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu," ozrejmila Šárfy.



O voľbu poštou bolo možné požiadať do 10. januára. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára a kandiduje v nich 25 politických subjektov. V ére samostatnej Slovenskej republiky pôjde o ôsme parlamentné voľby.