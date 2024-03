O voľby majú záujem aj klienti zo zariadenia pre seniorov na Zobore

Nitra 23. marca (TASR) - Záujem voliť v prvom kole prezidentských volieb majú aj obyvatelia zariadenia pre seniorov na Jánskeho ulici na Zobore v Nitre. Členovia okrskovej volebnej komisie za nimi prišli s prenosnou urnou do improvizovanej volebnej miestnosti.



Podľa členov komisie tu býva záujem o voľby veľký. Voliť však môžu iba tí, ktorí majú v zariadení trvalý pobyt alebo si včas vybavili voličský preukaz. Z takmer 160 klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby prejavila záujem prísť k volebnej urne takmer polovica z nich.



"Malo by ich byť do 70 a priebežne chodia voliť. Všetko prebieha bez problémov, seniori sú disciplinovaní a veľmi milí," uviedla pre TASR členka okrskovej volebnej komisie Dana Čéryová.