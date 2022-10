O voľby v Doľanoch prejavil záujem aj volič bez trvalého pobytu v obci

Doľany 29. októbra (TASR) - V Doľanoch na hranici Bratislavského a Trnavského kraja evidujú od rána štandardný záujem o účasť v sobotňajších spojených voľbách. "Voliči prichádzajú priebežne, voľby sú bez komplikácií," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Andrea Tarabová. Zaznamenali však i prípad voliča, ktorý chcel voliť bez trvalého bydliska v obci.



Komisia mu vysvetlila, že to nie je možné. Volič pre TASR uviedol, že sa chcel zúčastniť len volieb do orgánov samosprávneho kraja. "Trvalý pobyt mám v Bratislave, no tam už dva roky nebývam, myslel som si, že teda budem môcť voliť v krajských voľbách kdekoľvek v kraji," vysvetlil.



Práve o voľby do orgánov vyššieho územného celku je v Doľanoch nižší záujem. "Nie je veľa takých voličov, no niektorí voliči už pri príchode deklarujú, že nechcú voliť do orgánov samosprávneho kraja," informovala.



Skonštatovala, že výraznejšie usmerňovať voličov o spôsobe voľby v spojených voľbách nemusia. "Samozrejme, možno tým starším, sami o to viacerí požiadajú," uviedla.



Už pri sobotňajších voľbách v Doľanoch vedia, že ich čakajú doplňujúce voľby – počet kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva je o tretinu menší ako počet mandátov. "Sama som z toho prekvapená, ani netuším, prečo je to tak, ale bolo to trochu čudné, že je možnosť zakrúžkovať všetkých, ktorí prejavili záujem," uviedla jedna z voličiek v Doľanoch.



V sobotu sa konajú spojené voľby do orgánov samosprávnych krajov, a tiež do orgánov samosprávy obcí. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Obyvatelia Bratislavského kraja volia v 89 mestách a obciach, hlasujú v rámci 580 volebných okrskov. Predsedu BSK si môžu vybrať z ôsmich kandidátov, 53 poslancov kraja zvolia takmer zo 400 uchádzačov. Na 89 primátorov a starostov je približne 260 kandidátov, o 959 miest v mestských, miestnych a obecných zastupiteľstvách sa uchádza takmer 2500 kandidátov.