O vyhlásení areálu Althandel za pamiatku rozhodne rezort kultúry

Nová Baňa 31. októbra (TASR) - O vyhlásení areálu zaniknutej šachty Althandel v Novej Bani za národnú kultúrnu pamiatku (NKP) bude rozhodovať Ministerstvo kultúry SR. Pamiatkový úrad (PÚ) SR, ktorý napadnuté rozhodnutie o vyhlásení pamiatky vydal, o tom informoval účastníkov konania prostredníctvom úradnej vyhlášky.



Ako sa uvádza v dokumente zverejnenom na elektronickej úradnej tabuli mesta Nová Baňa, PÚ SR odvolanie voči rozhodnutiu spolu so spisovým materiálom postúpil odvolaciemu orgánu, ktorým je podľa zákona ministerstvo kultúry.



Areál Althandel, v ktorom sa nachádza šachta, archeologické nálezisko zaniknutej strojovne a štôlňa Tag, vyhlásil pred časom PÚ SR za NKP. Rozhodnutie však nie je právoplatné, pretože viacerí účastníci konania podali v zákonom stanovenej lehote voči nemu odvolanie.



Podľa pamiatkarov má Althandel veľký vedecký potenciál aj do budúcnosti pre ďalšie generácie výskumníkov. Archeologickým výskumom tu boli odkryté zachované murované základy pôvodnej strojovne prvého atmosférického parného stroja mimo Veľkej Británie.



Areál pred niekoľkými rokmi kúpilo mesto Nová Baňa, ktoré sa v spolupráci s tunajšími občianskymi združeniami snaží túto pamiatku zachrániť a sprístupniť verejnosti. Svoje námietky v odvolaní voči rozhodnutiu PÚ SR vyjadrilo napríklad mesto Nová Baňa, ale aj vlastníci nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parcele, ktorá má byť súčasťou NKP.



Naďa Kirinovičová z odboru evidencie pamiatkového fondu PÚ SR pred časom uviedla, že ministerstvo začne samostatný proces posudzovania - odvolacie konanie, ktoré ukončí vydaním rozhodnutia o odvolaní. To môže napadnuté prvostupňové rozhodnutie potvrdiť, zmeniť, zamietnuť alebo vrátiť prvostupňovému správnemu konaniu na opätovné rozhodnutie vo veci. Voči rozhodnutiu ministerstva nie je podľa Kirinovičovej možné odvolať sa, je možné ho preskúmať súdom.