O výhru na Medzinárodnom festivale horských filmov zabojuje 50 snímok
Autor TASR
Poprad 26. septembra (TASR) - O víťazstvo na Medzinárodnom festivale horských filmov (MFHF), ktorý 8. októbra štartuje v Poprade, zabojuje celkom 50 snímok z 15 krajín vrátane troch zo Slovenska. Riaditeľka festivalu Mária Hámor v piatok na tlačovej konferencii uviedla, že do 33. ročníka festivalovej súťaže sa prihlásilo viac ako 500 filmov.
„Bolo to veľmi náročné už od marca, keď nám začali chodiť filmy. Prihliadali sme nielen na scenár, ale aj na samotné technické spracovanie a námet. Nie každý prihlásený film sa dal považovať aj za horský film. Nakoniec sme sa rozhodovali medzi stovkou snímok a z nich sme vybrali polovicu do súťaže,“ priblížila Hámor s tým, že medzi súťažiacimi sú aj filmári z exotických krajín ako Čile a India.
Jednotlivé snímky budú môcť diváci vidieť v Poprade v Kine Tatran a na mestskom úrade a tiež v mestských kinách v Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku. Celkovo je pripravených 16 filmových blokov. Medzi témy, ktoré filmári spracovali, patria napríklad horolezectvo, portréty, lyžovanie či skialpinizmus.
O tom, kto si z Popradu odnesie ocenenia, bude rozhodovať trojčlenná medzinárodná porota. „Jedinou dámou bude Markéta Hanáková z Česka, ktorú diváci poznajú z viacerých filmov, druhým porotcom bude Slovák Tomáš Hulík a trojicu uzatvára Adrian Dmoch z Poľska,“ priblížila Hámor. Hlasovať o najlepšiu snímku budú môcť aj samotní diváci.
Diváci sa môžu tešiť aj na tri prednášky a následné besedy s hosťami. Na domácej pôde bude rozprávať o svojich najnovších himalájskych výstupoch Peter Hámor. Predstaví sa tiež Simon Messner z Talianska a tiež alpinista a dvojnásobný držiteľ najprestížnejšieho horolezeckého ocenenia Piolet d´Or Aleš Česen. „Sprievodný program obohatí aj fotografická výstava známeho slovenského horolezca a fotografa Zoltána Demjána - Zázračná energia prírody. Chýbať nebudú ani prezentácie nových kníh - Jaroslava Švorca (Ne)zabudnuté tatranské tragédie, Horolezectvo a psychosomatika, ktorej autorom je Alojz Halás,“ doplnila riaditeľka.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov festivalu, po ktorom bude nasledovať projekcia víťazných filmov, sa uskutoční 12. októbra o 17.00 h.
