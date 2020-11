O výnimku pre žiakov bez elektriny požiada Banská Belá Úrad vlády SR

Banská Belá 3. novembra (TASR) – Obec Banská Belá požiada o udelenie výnimky pre žiakov druhého stupňa základnej školy Úrad vlády SR. Z dôvodu dlhodobých odstávok elektrickej energie sa žiaci nemôžu zúčastňovať bežného dištančného vzdelávania, samospráva chce aby mohli fyzicky navštevovať školu vybavenú dieselovou centrálou. Sľúbené povolenie od ministerstva školstva obec nedostala, údajne by bolo v rozpore s vládnymi nariadeniami. Pre TASR to uviedol starosta obce Branislav Babirád.



Starosta Banskej Belej po uzatvorení škôl na konci októbra o výnimku najskôr požiadal regionálny úrad verejného zdravotníctva, odkiaľ ho odkázali na rezort školstva. „Bolo mi sľúbené, že nám to pošlú, nakoniec prišla odpoveď, že výnimku udeliť nemôžu,“ vysvetlil starosta. Tvrdí, že výnimku mala základná škola dostať spolu so špeciálnymi školami, nakoniec sa tak pre údajný rozpor s nariadeniami vlády nestalo. „V utorok ráno som preto celú žiadosť aj s komunikáciou s ministerstvom školstva poslal na Úrad vlády SR,“ potvrdil starosta.



Žiaci druhého stupňa základnej školy v Banskej Belej sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastňovať z dôvodu rekonštrukcie elektrického vedenia a s tým spojenými odstávkami energie. „Stav má trvať ešte štyri týždne. Postupne sa ochladí, deti budú doma bez tepla, elektriny, internetu, teplého jedla a bez učenia,“ poznamenal starosta. Žiaci sa zatiaľ učia v popoludňajších hodinách v provizórnom skrátenom režime.



Stredoslovenská distribučná (SSD), ktorá vedenie rekonštruuje, práce prerušiť neplánuje. „Z praktického hľadiska je oveľa efektívnejšie dokončiť práce aj na úkor žiakov, ako ich prerušiť a odložiť na jar. Medzitým by mohlo dôjsť k havarijnej situácii, a tá by postihla všetkých v danej oblasti a v omnoho väčšom rozsahu. Bavíme sa o súvislých dňoch a nociach bez elektrickej energie pre tisícky odberových miest,“ vysvetlil hovorca SSD Miroslav Gejdoš. Dodal však, že spoločnosť robí v teréne všetko pre to, aby od polovice novembra odstávky energie v Banskej Belej skrátila na nevyhnutné minimum.



„V testovaní dopadol okres Banská Štiavnica veľmi dobre, deti nad desať rokov sú otestované, v priestoroch školy vieme zabezpečiť vyučovanie s minimálnym rizikom šírenia vírusu,“ ubezpečil starosta s tým, že každú triedu navštevuje od osem do 12 žiakov. V priestoroch školy tak vedia zabezpečiť dostatočné a bezpečné odstupy.