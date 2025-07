O výstavbe turistickej rozhľadne na Kalamárke mesto Detva neuvažuje

Detva 20. júla (TASR) - O výstavbe turistickej rozhľadne na Kalamárke na Podpoľaní v súčasnosti mesto Detva neuvažuje, tvrdí to primátor Detvy Branislav Baran. Zároveň je to podľa neho lokalita, kde prichádza čoraz viac ľudí aj bez propagácie a lákadiel.



Dodal, že je to chránená krajinná oblasť a pre vysoký stupeň ochrany prírody by nebolo jednoduché vybaviť v tejto lokalite všetky potrebné povolenia. „Miesto, že kde by bol najlepší rozhľad, by určite podliehalo architektonickej štúdii s dôrazom na materiál a aj ďalším prísnym kritériám,“ objasnil.



Osadiť rozhľadňu napríklad na horných skalách, ktoré sú dominantným prvkom Kalamárky, podľa neho nie je vhodné riešenie. „Je to piaty stupeň ochrany a sú tam aj archeologické nálezy,“ zdôraznil s tým, že na tomto mieste nemá samospráva ani svoje pozemky. Tie sú väčšinou vo vlastníctve urbárskej spoločnosti.



Ako ďalej uviedol, mestá a obce takéto rozhľadne postavili väčšinou z eurofondov alebo iných štrukturálnych peňazí. „Neskôr majú problém udržiavať atrakciu v kondícii,“ podotkol. Funkčnosť nových je podľa neho do štyroch až piatich rokov a následne sa treba začať starať. „Treba vypracovávať statické posudky, ktoré nie sú lacné,“ poznamenal. Súčasťou je podľa neho údržba, natieranie železa alebo dreva i výmena súčiastok, aby bola atrakcia stále bezpečná pre ľudí.



Primátor zhrnul, že rozhľadne sú na lákanie turistov dobré. „Musia si však na seba aj zarobiť, inak je to pre samosprávy príťaž,“ povedal. Reagoval, že mesto chce skôr na Kalamárke budovať zázemie pre turistov ako toalety a sprchy. Počas tohto leta vybudujú pri horárni prístrešok pre turistov, pribudne aj nabíjačka pre elektrobicykle.



Prírodná a turistická lokalita Kalamárka je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní. „To, čo v tejto lokalite ľudí očarí, je extrémne členitý reliéf, ktorý má za sebou už dlhú horolezeckú tradíciu,“ poznamenal riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.