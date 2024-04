O výstavbu novej nemocnice v Spišskej N. Vsi majú záujem štyri firmy

Spišská Nová Ves 4. apríla (TASR) - O výstavbu novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi majú záujem štyri stavebné firmy. Informoval o tom generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha, ktorý tieto záväzné ponuky vníma veľmi pozitívne z pohľadu realizovateľnosti tohto náročného projektu. V súčasnosti podľa neho výsledky verejného obstarávania vyhodnocuje poverená odborná komisia.



"Bez úpravy časového harmonogramu, keď na začiatku februára Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhovelo našej žiadosti o posunutie konečného termínu sprevádzkovania nového nemocničného pavilónu na koniec roka 2028, by tento projekt vo fáze verejného obstarávania už definitívne skončil. V pôvodnej lehote, ešte pred oznámením nového predĺženého termínu, sme totiž neevidovali žiadnu ponuku. Opakoval by sa tak neúspešný scenár martinskej nemocnice, ktorá v prvom verejnom obstarávaní skrz časovú tieseň komplexnej realizácie zákazky rovnako nedostala žiadnu ponuku," objasnil Čuha s tým, že lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená do 27. marca. Ubezpečil, že projekt pokračuje v lehotách a podmienkach podľa plánu obnovy.



Rekonštrukcia súčasného monobloku a výstavba nového trojpodlažného pavilónu s celkovou stavebnou plochou cez 10.000 metrov štvorcových je tretím najväčším nemocničným projektom z plánu obnovy. Nemocnica aktuálne disponuje kompletnou projektovou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením. Po výstavbe má byť nový pavilón, rovnako ako celá nemocnica súčasťou majetku Košického samosprávneho kraja (KSK), s ktorého predstaviteľmi sieť rokuje o podmienkach tejto investície. Do budúcna nemocnica pracuje s predpokladom rozšírenia operatívy a potrebou pokrytia väčšej spádovej oblasti pre chirurgické odbory a plánuje rozšíriť operatívu aj v ortopedickej oblasti. Výstavba a rekonštrukcia je v súlade s reformou optimalizácie siete nemocníc.



MZ vyčlenilo na tento projekt 39,5 milióna eur, pričom celková suma vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav dosiahne 72 miliónov eur. Do júna 2026 by mala byť dokončená hrubá stavba, plnohodnotné uvedenie nového nemocničného pavilónu do prevádzky je naplánované do konca roka 2028. "Teší ma, že tento veľký projekt sa hýbe dopredu. V majetku kraja tak bude moderný zdravotnícky priestor. Vynovená nemocnica pomôže nielen miestnym, ale aj tisícom východniarov zo širokého okolia," skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.