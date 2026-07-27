< sekcia Regióny
O využívanie zimných terás v Trenčíne treba požiadať do konca júla
Žiadosť o zimnú terasu je možné podať aj po 31. júli 2026, mesto však nemôže garantovať, že celý proces sa podarí ukončiť do začiatku roka 2027 tak, aby zimnú terasu mohli prevádzkovať od 1. januára.
Autor TASR
Trenčín 27. júla (TASR) - Ak chcú majitelia gastroprevádzok v centre Trenčína využívať zimnú terasu od začiatku budúceho roka, prípadne si chcú zriadiť zimnú terasu počas tohtoročných vianočných trhov, musia mestu poslať žiadosť najneskôr do 31. júla. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Zriadenie zimnej terasy je viazané na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Jej schváleniu predchádza administratívny proces, ktorý zahŕňa posudzovanie žiadosti, získanie potrebných stanovísk aj rokovanie mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na zákonné lehoty a harmonogram rozhodovacích procesov je nutné požiadať o terasu do 31. júla. Žiadosť o zimnú terasu musí obsahovať všetky náležité prílohy podľa Všeobecne záväzného nariadenia o terasách,“ uviedla hovorkyňa.
Žiadosť o zimnú terasu je možné podať aj po 31. júli 2026, mesto však nemôže garantovať, že celý proces sa podarí ukončiť do začiatku roka 2027 tak, aby zimnú terasu mohli prevádzkovať od 1. januára.
Vianočné terasy bude možné počas trvania vianočných trhov zriadiť na základe dočasného povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a po úhrade dane za užívanie verejného priestranstva. Vianočné trhy v Trenčíne sa tento rok začnú v piatok 27. novembra.
„Návštevníkov privítajú nové stánky aj nové prvky vianočného osvetlenia. Počas posledného novembrového víkendu sa zároveň uskutoční aj záverečný festival Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026,“ doplnila Ságová.
„Zriadenie zimnej terasy je viazané na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Jej schváleniu predchádza administratívny proces, ktorý zahŕňa posudzovanie žiadosti, získanie potrebných stanovísk aj rokovanie mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na zákonné lehoty a harmonogram rozhodovacích procesov je nutné požiadať o terasu do 31. júla. Žiadosť o zimnú terasu musí obsahovať všetky náležité prílohy podľa Všeobecne záväzného nariadenia o terasách,“ uviedla hovorkyňa.
Žiadosť o zimnú terasu je možné podať aj po 31. júli 2026, mesto však nemôže garantovať, že celý proces sa podarí ukončiť do začiatku roka 2027 tak, aby zimnú terasu mohli prevádzkovať od 1. januára.
Vianočné terasy bude možné počas trvania vianočných trhov zriadiť na základe dočasného povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a po úhrade dane za užívanie verejného priestranstva. Vianočné trhy v Trenčíne sa tento rok začnú v piatok 27. novembra.
„Návštevníkov privítajú nové stánky aj nové prvky vianočného osvetlenia. Počas posledného novembrového víkendu sa zároveň uskutoční aj záverečný festival Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026,“ doplnila Ságová.