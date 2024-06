O vzniku internetu v B. Bystrici budú v múzeu hovoriť zakladatelia

Banská Bystrica 5. júna (TASR) - Prvé internetové pripojenia na Slovensku sa začali objavovať na začiatku 90. rokov, krátko po páde komunistického režimu a nástupe demokracie, čo otvorilo cestu pre rozvoj informačných technológií. O tom, čo stálo za vznikom banskobystrického internetu, budú 13. júna o 17.00 h v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici hovoriť zakladatelia komerčného internetu v meste v rámci výstavy Od telegrafu k internetu. TASR o tom v stredu informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



Banská Bystrica ako jedno z významných miest s univerzitnou a výskumnou komunitou sa rýchlo zapojila do procesu internetizácie. V druhej polovici 90. rokov začali inštitúcie ako Univerzita Mateja Bela implementovať internetové pripojenia na akademické a výskumné účely. Vďaka rozvinutej infraštruktúre bolo mesto vôbec jedným z prvých, kde bolo možné získať komerčné internetové pripojenie. V priebehu 90. rokov sa internet postupne stával dostupným aj pre verejnosť. Počiatkom 21. storočia sa začali objavovať miestni poskytovatelia internetových služieb, ktorí ponúkali rýchlejšie a spoľahlivejšie pripojenia, často prostredníctvom káblových a DSL technológií.



"Na začiatku to bolo len o kamarátoch, ktorí sa chceli zosieťovať v mestskej časti Rudlová. Neskôr sa chceli pridať ďalší z iných sídlisk. Práve v tom čase vznikal bezdrôtový štandard Wi-Fi. Tak pribudli do komunitnej siete ďalší používatelia aj z odľahlejších častí sídliska. Spočiatku sme sieť používali len na komunikáciu a hranie hier. Netrvalo však dlho a do siete bolo 'vpustené' prvé internetové pripojenie," priblížil Rudolf Kubík, ktorý je autorom aktuálnej výstavy v SSM.



Rozvoj internetu v Banskej Bystrici mal významný vplyv na rôzne oblasti života vrátane vzdelávania, podnikania, verejnej správy a každodenného života obyvateľov. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou modernej spoločnosti, podporujúc digitálnu transformáciu mesta a regiónu.



"Pri premietaní fotografií na besede budeme spolu s Miroslavom Očenášom rozprávať zážitky z budovania sietí, dozvieme sa aj to, čo sú to IP adresy, prečo sa minuli, a aké má svet ďalšie riešenie," dodal Kubík.