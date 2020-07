O zachovanie gymnázia v Medzilaborciach budú musieť zabojovať

Medzilaborce 1. júla (TASR) – Otázke zlúčenia gymnázia Medzilaborce a Strednej odbornej školy (SOŠ) Polytechnickej Andyho Warhola do spojenej školy s dvoma organizačnými zložkami, o ktorom rozhodli prešovskí krajskí poslanci na svojom zasadnutí 22. júna, sa v utorok (30. 6.) venovali aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Medzilaborciach. Ako vyplynulo z rozpravy, o zachovanie gymnaziálneho štúdia v meste budú musieť v nasledujúcich mesiacoch zabojovať všetci zainteresovaní.



Dôvodom, prečo sa má medzilaborské gymnázium od septembra 2021 stať zložkou spojenej školy, je dlhodobo klesajúci počet jeho žiakov. "Za uplynulých desať rokov došlo k zníženiu počtu žiakov z pôvodných 180 na súčasných 70," informoval na internetovej stránke mesta poslanec mestského a zároveň krajského zastupiteľstva Adrián Kaliňak. Ako uviedol na utorkovom rokovaní, Prešovský samosprávny kraj (PSK) dofinancovával miestne gymnázium približne posledných 15 rokov. Rozhodnutie ukončiť jeho samostatné fungovanie vyplynulo z podmienky zriaďovateľa otvoriť na škole prvý ročník, ktorá sa nenaplnila. "Mali sme 17 prihlášok, ale len štyri z toho boli na termín prvého kola," priblížil riaditeľ školy Vladimír Tarča. Konečný nulový záujem o štúdium na miestnom gymnáziu je podľa Kaliňaka spôsobený tým, že sa pre pandémiu nového koronavírusu tento rok prijímacie skúšky na stredné školy nekonali, a tak sa aj títo potenciálni záujemcovia prihlásili na iné školy.



Ako vyplynulo z vyjadrení riaditeľov oboch miestnych základných škôl, aktuálnu situáciu ovplyvňujú tri faktory. "Rodičia sú zneisťovaní už päť rokov a oni chcú stabilitu," pomenoval prvý z nich riaditeľ Základnej školy (ZŠ) Duchnovičova Ivan Štefanko, pričom poukázal, že otázka budúcnosti gymnázia rezonuje v meste už dlhšiu dobu. Riaditeľka ZŠ Komenského Emília Kocanová upozornila jednak na klesajúcu demografickú krivku a tiež na potenciál žiakov na miestnych základných školách. "Pred troma rokmi sme mali 345 žiakov, teraz máme 302, z toho je tretina rómskych žiakov," povedala s tým, že kým v minulosti sa v triedach bežne nachádzalo šesť žiakov s výborným prospechom, v súčasnosti sú vzácnosťou dvaja.



Podľa Kaliňaka je rozhodnutie PSK "poslednou šancou" na prežitie gymnaziálneho štúdia v Medzilaborciach. "Zabrať musíme všetci, je potrebné pomenovať niektoré veci otvorene a začať konať už od začiatku nového školského roka," vyjadril sa. Doplnil, že presťahovanie gymnázia do budovy SOŠ polytechnickej od septembra 2021 bude mať aj výhodu. "Táto škola je súčasťou iniciatívy Svetovej banky a Európskej komisie Catching up, ktorá si v Prešovskom kraji vybrala päť škôl. Tieto prejdú komplexnou premenou tak, aby boli vzorovými pre ostatné," uzavrel s tým, že súčasťou rekonštrukcie bude aj budova internátu, ktorý by po dohode s PSK mali využívať i zahraniční študenti.