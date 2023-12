O zimné pobyty v Dolnej Strehovej je záujem, ľudí láka aj Silvester

Dolná Strehová 8. decembra (TASR) - O pobyty počas zimných školských prázdnin a Silvestra v hoteli v areáli termálneho kúpaliska Dolná Strehová vo Veľkokrtíšskom okrese majú ľudia záujem. TASR to potvrdil marketingový manažér Vladimír Sokol s tým, že jeho obsadenosť býva v tomto zimnom období vysoká.



Ako ďalej uviedol, ubytovacie zariadenie pre návštevníkov každoročne počas vianočných sviatkov zatvárajú. "Aby si zamestnanci mohli vychutnať čaro Vianoc v kruhu najbližších, zatvárame 22. decembra," objasnil s tým, že služby začínajú záujemcov poskytovať od 26. decembra. Od konca tohto mesiaca do začiatku januára majú v Dolnej Strehovej vyčlenený čas pre silvestrovské pobyty. "Súčasťou sú aj kultúrny program, ohňostroj a privítanie Nového roka," objasnil a dodal, že ceny pobytov tento rok nemenili.



Poznamenal, že obsadenosť hotela sa pomaly dostáva k návštevnosti, ktorú mali na juhu Slovenska pred pandémiou nového koronavírusu.



Podľa manažéra počas zimy funguje v termálnom areáli wellness centrum a vonkajšie, letné kúpalisko je zatvorené. Tohtoročnú letnú sezónu otvorili v oddychovom areáli 2. júna a pre počasie bola podľa jeho slov návštevnosť kúpaliska najskôr nízka. Priblížil, že začiatkom prázdnin sa však leto rozbehlo, a to sa odzrkadlilo aj na počte ľudí.