O zimnú údržbu Trenčína sa do konca marca postará Marius Pedersen

Trenčín 6. decembra (TASR) - Zimnú údržbu v Trenčíne bude do konca marca budúceho roka robiť na základe rámcovej zmluvy spoločnosť Marius Pedersen. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Koncom júna tohto roka schválilo mestské zastupiteľstvo vypovedanie zmluvy so spoločnosťou Begbie. Do ukončenia výpovednej lehoty, teda do 30. júna 2024, mala táto spoločnosť poskytovať služby, no začiatkom augusta doručila mestu odstúpenie od zmluvy a okamžite prestala tieto služby poskytovať," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, so súhlasom mestského zastupiteľstva preto správca miestnych komunikácií Mestské hospodárstvo a správa lesov uzavrel rámcovú dohodu o poskytovaní služieb na dobu určitú so spoločnosťou Marius Pedersen. Spoločnosť zabezpečí údržbu 150 kilometrov ciest a 180 kilometrov chodníkov podľa zimného operačného plánu.