O zmenách v členení Košíc by mohli rozhodnúť občania v referende
Poslanci pri predložení návrhu hovorili o tom, že 22 mestských častí je neblahým unikátom v pomere k počtu obyvateľov.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - O zmenách v územnom členení mesta Košice by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Rozhodovali by o alternatívnom modeli, ktorý by mohlo pripraviť mesto Košice po dohode s mestskými poslancami a starostami. Referendum by sa mohlo konať v deň parlamentných volieb v roku 2027. Ak by referendum nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031 by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o meste Košice, ktorý v stredu schválili poslanci na Výbore Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
O tzv. racionalizácii počtu mestských častí (MČ) v Košiciach, ktorých je v súčasnosti 22, hovorili predkladatelia Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD) už dávnejšie. Ich novela počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu MČ na akýkoľvek iný počet. Novela prešla v októbri 2025 do druhého čítania. Šimko už vtedy hovoril o snahe urobiť model štyroch mestských častí - Košice 1 až 4, ktoré podľa neho reflektuje administratívne členenie okresov.
Podľa zmeny prijatej v stredu na výbore by mesto Košice mohlo po dohode s mestskými poslancami a starostami pripraviť alternatívny model územného členenia. „O tomto návrhu by následne rozhodli obyvatelia mesta v referende, ktoré by sa konalo v deň volieb do Národnej rady SR, pravdepodobne na jeseň 2027,“ uviedol v tlačovej správe Šimko. Maximálny počet mestských častí by nemohol presiahnuť desať, najmenšia by nemala mať menej ako 5000 obyvateľov. „Náš návrh o Košiciach so štyrmi mestskými časťami, ktoré kopírujú okresy, platí. Ak však mesto, poslanci a starostovia po väčšinovej zhode a po podkladoch z analýzy pripravia riešenie, s ktorým budú Košičania súhlasiť, toto riešenie bude od roku 2030, respektíve 2031 aj platiť,“ zdôraznil poslanec.
Návrh zároveň stanovuje, že ak referendum nebude úspešné alebo obyvatelia návrh mesta nepodporia, od roku 2030, respektíve 2031 by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri. Cieľom je podľa predkladateľov zabezpečiť, aby sa riešenie témy už ďalej neodkladalo.
Pozmeňujúci návrh hovorí aj o tom, že každá MČ by mala svojho poslanca v mestskom zastupiteľstve a zachované by mali zostať aj historické názvy a identita či symboly jednotlivých, po novom už miestnych častí. Súčasťou návrhu sú aj opatrenia na zníženie odmien poslancov o tretinu, zníženie ich počtu o cca 40 percent v mestských častiach a „efektívnejšie riadenie zmien, ktoré má zabezpečiť manažérsky koordinovaný proces transformácie z úrovne námestníka primátora“.
Návrh vytvoriť post tretieho viceprimátora Košíc v novele ostáva, takisto v nej ostáva aj zvýšenie počtu poslancov zo 41 na 51. Pozmeňujúci návrh hovorí aj o tom, že od nasledujúcich volieb po roku 2026 by sa Mestská časť Košice - Staré Mesto označovala ako Mestská časť Košice 1, Mestská časť Košice - Západ ako Mestská časť Košice 2, Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov ako Mestská časť Košice 3 a Mestská časť Košice - Juh ako Mestská časť Košice 4.
Poslanci pri predložení návrhu hovorili o tom, že 22 mestských častí je neblahým unikátom v pomere k počtu obyvateľov. Podľa Šimka sa znížením počtu zefektívni fungovanie samosprávy a ušetria sa milióny eur v prospech obyvateľov mesta.
Návrh ešte musí definitívne schváliť parlament.
