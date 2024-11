O zmene názvu Ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne rozhodnú budúcu stredu

Varín 14. novembra (TASR) - Obecné zastupiteľstvo vo Varíne bude o prípadnej zmene názvu Ulice Dr. Jozefa Tisu rozhodovať v stredu 20. novembra. Pozvánku na rokovanie podpísanú starostom Michalom Cvachom zverejnil obecný úrad na svojej internetovej stránke.



K návrhu na zmenu názvu ulice pristupuje obec Varín po tom, čo koncom júna Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe prokurátora Generálnej prokuratúry SR a rozhodol, že všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce v časti, kde určuje názov Ulice Dr. Jozefa Tisu, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení.



Obec ešte začiatkom novembra zverejnila aj návrh VZN s novým názvom ulice. Na základe návrhu názvoslovnej komisie by predmetná ulica od 1. januára 2025 mala niesť názov Ulica SNP. Vo štvrtok vyprší možnosť pripomienkovania textu novelizovaného VZN verejnosťou.



Obyvatelia Varína sa k možnému premenovaniu Ulice Dr. Jozefa Tisu mali možnosť vyjadriť aj predvlani v referende konanom súbežne s komunálnymi voľbami. Referendum však bolo neplatné, keďže do hlasovania sa zapojilo 47,13 percenta oprávnených voličov. Za premenovanie ulice vtedy hlasovalo 360 obyvateľov a proti premenovaniu 1053 obyvateľov z celkového počtu 3036 oprávnených voličov.