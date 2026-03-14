< sekcia Regióny
O zmene volebných obvodov chce Banskobystrický kraj diskutovať
BBSK v reakcii na výzvu verejného ochrancu práv zostavil ešte vlani v lete komisiu, ktorá sa začala zaoberať tematikou volebných obvodov.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. marca (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) by malo v nadchádzajúcich regionálnych voľbách dôjsť k zmene vo volebných obvodoch. Dôvodom má byť dosiahnutie rovnosti práv občanov v každom z regiónov. BBSK si nechal vypracovať analýzu s návrhmi riešení, poslanci sa s ňou oboznámili na štvrtkovom (12. 3.) zasadnutí krajského zastupiteľstva. O jednotlivých možnostiach chce kraj pred finálnym rozhodnutím diskutovať so samosprávami.
V BBSK bolo v ostatných regionálnych voľbách 13 volebných obvodov, jeden pre každý okres Banskobystrického kraja. K príprave zmien vo volebných obvodoch pre krajské voľby pristúpil BBSK na základe výzvy verejného ochrancu práv. Ten už pred časom analyzoval nastavenie volebných obvodov a upozornil na to, že vo viacerých samosprávnych krajoch nie sú vzhľadom na zmenu demografie splnené ústavné podmienky o rovnosti volebných práv každého občana.
„Skonštatoval, že v niektorých obvodoch bolo na zvolenie za poslanca zastupiteľstva potrebné získať niekoľkonásobne nižší počet hlasov ako v iných obvodoch. Volebné obvody boli nastavené pred 20 rokmi podľa aktuálnej demografie, ale vzhľadom na zmeny v počte obyvateľov medzi jednotlivými okresmi tieto pomery už dnes nesedia,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda BBSK Ondrej Lunter.
BBSK v reakcii na výzvu verejného ochrancu práv zostavil ešte vlani v lete komisiu, ktorá sa začala zaoberať tematikou volebných obvodov. Kraj si nechal Masarykovou univerzitou v Brne vypracovať aj pracovný materiál s návrhmi riešení, ktorý bol ako informatívna správa predložený na ostatné zasadnutie Zastupiteľstva BBSK.
Jedno z navrhovaných riešení počíta so zmenou počtu volebných obvodov pre regionálne voľby. Možnosťou je napríklad spájanie šiestich okresov do troch volebných obvodov, a to konkrétne zlúčenie okresov Detva a Poltár, Banská Štiavnica a Krupina a okresu Žiar nad Hromom s okresom Žarnovica. Druhá alternatíva hovorí o zachovaní súčasného počtu volebných obvodov (13), v rámci ktorých by došlo k presunu niektorých obcí medzi vybranými obvodmi. „Napríklad do obvodu Poltár by prišlo niekoľko obcí z volebného obvodu Rimavská Sobota, ktoré sú na hraniciach okresov,“ priblížil Lunter.
O finálnej podobe volebných obvodov pre regionálne voľby chce BBSK v nasledujúcom období diskutovať so samosprávami. Jednotlivé návrhy kraj plánuje predložiť regionálnym združeniam miest a obcí. Schválenie konečnej podoby volebných obvodov BBSK očakáva najneskôr na júlovom zasadnutí krajského zastupiteľstva.
