O zníženie poplatku za komunálny odpad v Košiciach požiadalo 1400 ľudí

Košice 24. januára (TASR) – Možnosť znížiť poplatok za komunálny odpad o polovicu využilo za tri týždne tohto roka takmer 1400 ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) osôb, ŤZP so sprievodcom (ŤZP-S), osoby čiastočne alebo úplne bezvládne. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. Nárok na zľavu by malo mať približne 12.000 ľudí.



Nárok na zníženie má od nového roka uvedená kategória ľudí na takzvanom paušálnom poplatku, kde sadzba predstavuje 0,101 eura vynásobená počtom dní v roku. „Nárok na zníženie poplatku pre túto skupinu osôb nezaniká ani vtedy, ak o to poplatník požiada v priebehu roka,“ uvádza mesto.



Požiadať o priznanie zľavy možno naďalej. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu preukazu fyzickej osoby ŤZP alebo ŤZP-S, či kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní prevažnej alebo úplnej bezvládnosti. Žiadosť je zverejnená aj na webovej stránke mesta.



Občan môže uvedené dokumenty doručiť magistrátu mailom na poplatky@kosice.sk, poštou alebo ich môže priniesť osobne do kancelárie prvého kontaktu, respektíve do podateľne na magistrát.



„Ak má občan už poskytnuté zníženie z dôvodu veku po dovŕšení 62 rokov, nie je potrebné si uplatňovať aj zníženie z dôvodu ŤZP, ŤZP-S, čiastočnej alebo úplnej bezvládnosti,“ pripomína mesto s tým, že poskytnúť môže len jedno zníženie a v týchto prípadoch je na rovnakej úrovni, a to o 50 percent.