< sekcia Regióny
Nepoznáte ho? Policajti pátrajú po mužovi, ktorý dal do schránky náboj
Konanie neznámeho muža malo podľa polície u majiteľa poštovej schránky vyvolať obavy o jeho život a zdravie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 4. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje prípad prečinu nebezpečného vyhrážania a žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža zachyteného na kamerových záznamoch. V období od 15. júla do 18. júla do 10.00 h mal vložiť do poštovej schránky jedného z bytových domov na Palárikovej ulici v Trnave nepopísanú a zalepenú obálku s nábojom a nábojnicou. Trnavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Konanie neznámeho muža malo podľa polície u majiteľa poštovej schránky vyvolať obavy o jeho život a zdravie. Polícia počas vyšetrovania zabezpečila kamerové záznamy. Tie zachytili osobu, ktorej totožnosť by mohla prispieť k objasneniu prípadu. Fotografiu zverejnili na sociálnej sieti.
Polícia žiada občanov, ktorí muža na zverejnených záberoch spoznajú alebo majú akékoľvek informácie o jeho totožnosti či pohybe, aby ich bezodkladne oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.
Konanie neznámeho muža malo podľa polície u majiteľa poštovej schránky vyvolať obavy o jeho život a zdravie. Polícia počas vyšetrovania zabezpečila kamerové záznamy. Tie zachytili osobu, ktorej totožnosť by mohla prispieť k objasneniu prípadu. Fotografiu zverejnili na sociálnej sieti.
Polícia žiada občanov, ktorí muža na zverejnených záberoch spoznajú alebo majú akékoľvek informácie o jeho totožnosti či pohybe, aby ich bezodkladne oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.