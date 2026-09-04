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Nepoznáte ho? Policajti pátrajú po mužovi, ktorý dal do schránky náboj

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj﻿

Konanie neznámeho muža malo podľa polície u majiteľa poštovej schránky vyvolať obavy o jeho život a zdravie.

Autor TASR
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Trnava 4. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje prípad prečinu nebezpečného vyhrážania a žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža zachyteného na kamerových záznamoch. V období od 15. júla do 18. júla do 10.00 h mal vložiť do poštovej schránky jedného z bytových domov na Palárikovej ulici v Trnave nepopísanú a zalepenú obálku s nábojom a nábojnicou. Trnavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Konanie neznámeho muža malo podľa polície u majiteľa poštovej schránky vyvolať obavy o jeho život a zdravie. Polícia počas vyšetrovania zabezpečila kamerové záznamy. Tie zachytili osobu, ktorej totožnosť by mohla prispieť k objasneniu prípadu. Fotografiu zverejnili na sociálnej sieti.

Polícia žiada občanov, ktorí muža na zverejnených záberoch spoznajú alebo majú akékoľvek informácie o jeho totožnosti či pohybe, aby ich bezodkladne oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.

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