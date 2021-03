Starosta sídla pacienta nula: Obavu vystriedala únava

Bratislava/Kostolište 5. marca (TASR) – Kým pred rokom to boli najmä obavy, ktoré posilňovali vôľu prijať obmedzenia a brániť šíreniu nákazy, v súčasnosti prevláda únava a frustrácia z nelepšiacej sa situácie, čo sa prejavuje menšou ochotou dodržiavať opatrenia. V hodnotení roka pandémie nového koronavírusu na Slovensku to skonštatoval Hubert Danihel, starosta obce Kostolište pri Malackách, odkiaľ bol 6. marca 2020 potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19.



"U nás je to podobné, ako na celom Slovensku,“ mieni Danihel. "Takto pred rokom sme prakticky nič nevedeli, mali sme len informácie z Číny či Talianska, ale priama skúsenosť so SARS-CoV-2 bola vtedy úplne nová," uviedol. Práve obavy z nepoznaného, neviditeľného nepriateľa prispeli podľa neho k tomu, že ľudia boli naozaj zodpovední. "Bolo to cítiť už od prvých dní, keď sa potvrdil pozitívny prípad v obci a prijímali sa prvé opatrenia. Ľudia sa nenavštevovali, bránili sa pred možnými rizikami, ulice boli takmer prázdne. I preto sa podarilo veľmi dobre zvládnuť prvú vlnu s prakticky nulovou úmrtnosťou,“ zdôraznil.



Aj v samotnej obci však vníma, že po roku je situácia oveľa horšia a rešpekt k dodržiavaniu opatrení menší. "Vnímame to aj my tu, u nás, že ľudia sú unavení, frustrovaní, niektorí majú aj psychické problémy z toho, že to trvá tak dlho. Samozrejme, život nejde úplne zastaviť, musíme ísť do práce, aby sme živili rodiny, vybaviť nevyhnutné záležitosti. To všetko sa, samozrejme, podpisuje pod súčasné čísla,“ priznal starosta Kostolišťa.



Cíti, že aj zomknutosť a empatia, ktorá nastala v ťažkej situácii na začiatku minuloročnej jari, prešla zmenou. "Stále si ľudia pomáhajú, stále cítiť spolupatričnosť, no už to nie je poháňané obavami, ale istou zotrvačnosťou, samozrejmosťou,“ poznamenal.



Nádej na ukončenie pandémie, ktorú predstavuje očkovanie, vnímajú aj v Kostolišti. "Čo ja viem, tak ľudia sa chcú očkovať. Práve vakcináciu vnímajú ako cestu späť k normálnemu životu. Pravidelné testovanie ako podmienka pre to, aby vôbec mohli ísť práce, už ľudí nebaví“ konštatoval Danihel. Podotýka, že testovanie je zároveň veľkou záťažou pre obec. Pre svojich obyvateľov sa snažia v Kostolišti zabezpečiť aspoň víkendové testovania. "Sme ale už vyčerpaní, ľudsky aj finančne.“ Ocenil by, ak by štát v prípade, že nariadil takúto povinnosť, efektívnejšie zabezpečil vo vlastnej réžii jej realizáciu a nenechal to na pleciach samospráv, ako je tomu v súčasnosti.



Prvý pozitívny prípad ochorenia COVID-19 potvrdil vtedajší predseda vlády SR Peter Pellegrini 6. marca 2020. Infikovaný bol 52-ročný muž z Kostolišťa, mal sa nakaziť tzv. sekundárnym prenosom od syna, ktorý bol predtým v Benátkach.



Rok po prvom prípade eviduje SR pozitívne testovaných 319.582 osôb na RT-PCR testy, 295.579 osôb odhalili antigénové testy. Celkový počet úmrtí "na covid" k piatku stúpol na 7665 a celkový počet úmrtí "s covidom" je 1559.