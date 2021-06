Obavy z nedostatočnej podpory MMM sa podľa organizátorov nepotvrdzujú

Košice 24. júna (TASR) – Obavy z nedostatočného záujmu alebo z rozpadu schémy overených partnerov či dodávateľov v súvislosti s tohtoročným Medzinárodným maratónom mieru (MMM) sa nepotvrdzujú. Na štvrtkovom brífingu o tom informoval jeho organizačný tím.



„Sme pripravení urobiť pre primeraný a bezpečný priebeh MMM maximum. Veríme, že ak aj bežcov bude o niečo menej než v rekordnom roku 2019, do Košíc s nadšením prídu a zahltia mesto tou príslovečnou energiou a vášňou, ktorá sa určite odrazí aj na podpore divákov a fanúšikov,“ povedali organizátori.



Bežecký kalendár je podľa nich „úplne prekopaný“. Približne v rovnakom termíne ako MMM sa uskutočnia aj pôvodne jarné maratóny vo Viedni, Prahe, Londýne či ďalších európskych mestách. Organizátori pripomenuli, že MMM uzatvoril dohodu o spolupráci s agentúrou Global Sports Communication a spoločne pracujú na príchode elitných pretekárov. „Má to byť cesta vedúca k cieľu i naďalej udržiavať v čoraz náročnejšej medzinárodnej konkurencii vysokú športovú úroveň MMM,“ dodali.



V poradí 98. ročník MMM sa má konať od 1. do 3. októbra. Rezonovať by na ňom malo meno dvojnásobného olympijského víťaza v maratóne Abebe Bikilu. Pripravený má byť rámcový program plný aktivít pri spomienke na 60 rokov od jeho víťazstva v Košiciach. „Z ateliéru Arpáda Račka sa na svetlo dostáva opäť i autentická busta tohto legendárneho bežca, ktorá vznikla práve v súvislosti s jeho štartom v Košiciach,“ uviedol organizačný tím.



Zároveň predstavil celoročný športový program pod gesciou MMM, celkovo ide o osem projektov. V uplynulých dňoch uzavreli 13. ročník jedného z najväčších športových charitatívnych podujatí na Slovensku VSE City Run. „Viac než 3200 účastníkov sa tentoraz netradične, individuálne, v koncepte, ktorý bol poznačený doznievajúcou pandémiou, pustilo do zbierania kilometrov v prospech Linky dôvery Nezábudka,“ uviedli organizátori MMM s tým, že za dva týždne spoločne zdolali 441.129 kilometrov. Ako výnos z charitatívneho podujatia si Liga za duševné zdravie prevzala šek na 16.500 eur.



Odkladaná premiéra mestského polmaratónu MMM sa má napokon uskutočniť v nedeľu 29. augusta. Ide o modifikované pokračovanie 16 ročníkov polmaratónu z Košíc do Sene, ktorý postupne narážal na dopravné a bezpečnostné obmedzenia. „Pri tejto premiére môžeme očakávať účasť približne 1000 bežcov a okrem samotného polmaratónu sa bude súťažiť i na tzv. štvrtke (10,5 kilometra) a taktiež v minimaratóne (4,2 kilometra). Časť trate využíva ulice jesenného MMM, časť vedie novými lokalitami, ako sú ulice Boženy Němcovej, Vysokoškolská a Zimná,“ spresnili organizátori.