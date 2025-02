Občan prenasledoval páchateľa, ktorý v Bratislave poškodil výklad

Bratislava 26. februára (TASR) - Za príkladnú spoluprácu označila polícia správanie občana prenasledujúceho páchateľa po tom, ako nastúpil do vozidla mestskej hromadnej dopravy. Muž poškodil výklad na Račianskom mýte v Bratislave. Policajtov informoval o pohybe páchateľa, operátorovi ho zároveň popísal. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.



"Vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti voči zadržanému 30-ročnému mužovi z Bratislavy sa v súčasnej dobe zaoberajú policajti tretieho bratislavského okresu. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní," uviedol Pecek.







Policajti zároveň žiadajú občanov, aby v prípade, že boli svedkami protiprávneho konania, bezodkladne kontaktovali políciu na čísle 158 tak, ako to urobil občan v tomto prípade.