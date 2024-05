Občania Banskej Štiavnice sa zúčastnia na starostlivosti o pamiatky

Banská Štiavnica 3. mája (TASR) - Záujemcovia z radov obyvateľov, škôl či združení v Banskej Štiavnici majú k dispozícii novú možnosť, ako participovať na starostlivosti o pamiatky mesta. Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o pamätihodnostiach mesta Banská Štiavnica, ktoré na aprílovom rokovaní schválili mestskí poslanci, otvára možnosť spolupracovať na tejto ochrane formou adopcie pamätihodnosti.



Nové VZN v plnom rozsahu nahrádza doteraz platné nariadenie z roku 2017. "Z dôvodu veľkého počtu navrhovaných zmien bolo rozhodnuté, že zmena nariadenia nebude riešená dodatkom, ale vydaním nového nariadenia, ktoré nahradí predošlé," konštatuje v dôvodovej správe samospráva.



Zastupujúca prednostka Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Štiavnici Henrieta Godová pre TASR priblížila, že nové VZN prináša okrem iného aj možnosť zápisu nehmotného dedičstva, teda nehmotných pamiatok do zoznamu evidencie pamätihodností mesta. Doteraz bolo možné do zoznamu zapísať len hmotné pamiatky.



Takisto prináša možnosť spolupracovať na ochrane pamiatok s občanmi alebo organizáciami formou adopcie pamätihodnosti. "Adopcia pamätihodnosti je nástroj, ktorý môže zefektívniť starostlivosť o pamätihodnosti, priniesť zapojenie občanov, záujmových organizácií, škôl do témy regionálnych dejín," konštatuje samospráva.



Godová vysvetlila, že ide o možnosť starať sa o konkrétnu pamiatku. "Keď sa niekto rozhodne, že si chce zobrať do starostlivosti určenú pamätihodnosť, schvaľuje to mestské zastupiteľstvo. Urobí sa s ním zmluva o starostlivosti o túto pamätihodnosť na päť rokov, potom je už na subjekte, aby sa o ňu staral, aby bola v reprezentatívnom stave," priblížila.



Nové VZN tak podľa jej slov prináša priestor na zapojenie sa verejnosti do starostlivosti o pamiatky. "Lebo vieme, že všeobecne je starostlivosť o pamiatky a pamätihodnosti finančne dosť poddimenzovaná a toto VZN slúži na to, aby sa zapísali do evidencie pamätihodností mesta také prvky, či hmotné, alebo nehmotné, ktoré nefigurujú v žiadnom zozname ochrany alebo starostlivosti o pamiatky," dodala zastupujúca prednostka.