Občania sa môžu zapojiť do prípravy plánu sociálnych služieb

Ilustračná snímka - Prešov. Foto: TASR - František Iván

Autor TASR
Prešov 4. októbra (TASR) - Mesto Prešov pozýva občanov, aby sa zapojili do prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2026 - 2036. Dotazník na vyplnenie je k dispozícii do 15. októbra. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Mesto podľa nej aktuálne pripravuje nový komunitný plán, ktorý bude dôležitým strategickým dokumentom určujúcim rozvoj sociálnych služieb, podpory a pomoci pre všetkých obyvateľov mesta na najbližšie roky. „Tento plán chce stavať na skutočných potrebách obyvateľov mesta, pretože práve oni najlepšie vedia, čo v oblasti sociálnych služieb funguje, čo chýba a čo by bolo potrebné zlepšiť,“ uviedla Šitárová.

Online dotazník, ktorý je zverejnený na webstránke mesta, je potrebné vyplniť do 15. októbra.

„Odpovede, ktoré v ňom občania uvedú, pomôžu mestu Prešov zistiť, aké sociálne služby a formy podpory sú v meste potrebné, taktiež lepšie plánovať rozvoj sociálnych služieb pre rôzne cieľové skupiny, ale aj vytvoriť systém pomoci, ktorý bude reagovať na potreby obyvateľov a zlepší kvalitu života v meste,“ povedala Šitárová.
