< sekcia Regióny
Občania vo Zvolene vlani vyprodukovali vyše 18-tisíc ton odpadu
V minulom roku vyprodukovali ľudia v meste o 112 ton menej odpadu ako rok predtým, percentami však zostáva Zvolen v rovnakej kategórii.
Autor TASR
Zvolen 4. mája (TASR) - V minulom roku vyprodukovali obyvatelia vo Zvolene viac ako osemnásťtisíc ton odpadu, vytriedili necelých deväťtisíc. Za skládkovanie však budú platiť rovnako. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta s tým, že výšku poplatku za odpad môžu občania ovplyvniť.
Spresnila, že v roku 2024 vytriedili ľudia viac ako 6906 ton odpadu, v roku 2025 to bolo 8414 ton. Nárast približne o 1500 ton podľa mesta svedčí o zvyšujúcej sa environmentálnej uvedomelosti obyvateľov. „Úroveň triedenia dosiahla minulý rok hodnotu 45,83 percenta, čo je o päť percent viac než v predchádzajúcom roku,“ objasnila samospráva.
V minulom roku vyprodukovali ľudia v meste o 112 ton menej odpadu ako rok predtým, percentami však zostáva Zvolen v rovnakej kategórii. „Od miery vytriedenia sa odvíjajú zákonné poplatky pre mestá a obce za uloženie odpadu na skládke,“ objasnila Beáta Slamková z odboru životného prostredia mestského úradu. Dodala, že Zvolen pretrváva v kategórii vytriedenia od 40 do 50 percent, poplatok za skládkovanie tak v jeho prípade predstavuje 18 eur za jednu tonu odpadu. Obce, ktoré za predchádzajúci rok presiahnu vytriedeným odpadom hranicu nad 50 percent, platia za uloženie zmesového odpadu na skládku zákonný poplatok 15 eur za každú tonu. Hranica 60 percent je 11 eur.
Mesto pripomína, že väčší objem zmesového odpadu znamená vyššie náklady na jeho zber a zneškodnenie, čo sa premieta do vyšších poplatkov. „Dôležité je preto znižovať objem nevytriedeného odpadu, čím môžeme dosiahnuť nižšie náklady a následne aj nižšie poplatky pre obyvateľov,“ vysvetľuje.
Od januára zaviedli vo Zvolene množstvový zber odpadu pre podnikateľov, firmy a organizácie. „V tomto prípade je dôležitý výber vhodnej veľkosti smetnej nádoby a optimálnej frekvencie vývozu, sú to dva rozhodujúce faktory pre poplatok,“ podotýka Slamková s tým, že odpad vedľa kontajnera nie je riešením a smetiarske auto ho nezoberie. „Takéto prípady rieši mestská polícia a jeho pôvodca môže byť sankcionovaný. Väčšina podnikateľov a organizácií si však tieto parametre stanovila primerane svojim potrebám, vďaka čomu pôsobí mesto čistejšie,“ zhrnula.
Spresnila, že v roku 2024 vytriedili ľudia viac ako 6906 ton odpadu, v roku 2025 to bolo 8414 ton. Nárast približne o 1500 ton podľa mesta svedčí o zvyšujúcej sa environmentálnej uvedomelosti obyvateľov. „Úroveň triedenia dosiahla minulý rok hodnotu 45,83 percenta, čo je o päť percent viac než v predchádzajúcom roku,“ objasnila samospráva.
V minulom roku vyprodukovali ľudia v meste o 112 ton menej odpadu ako rok predtým, percentami však zostáva Zvolen v rovnakej kategórii. „Od miery vytriedenia sa odvíjajú zákonné poplatky pre mestá a obce za uloženie odpadu na skládke,“ objasnila Beáta Slamková z odboru životného prostredia mestského úradu. Dodala, že Zvolen pretrváva v kategórii vytriedenia od 40 do 50 percent, poplatok za skládkovanie tak v jeho prípade predstavuje 18 eur za jednu tonu odpadu. Obce, ktoré za predchádzajúci rok presiahnu vytriedeným odpadom hranicu nad 50 percent, platia za uloženie zmesového odpadu na skládku zákonný poplatok 15 eur za každú tonu. Hranica 60 percent je 11 eur.
Mesto pripomína, že väčší objem zmesového odpadu znamená vyššie náklady na jeho zber a zneškodnenie, čo sa premieta do vyšších poplatkov. „Dôležité je preto znižovať objem nevytriedeného odpadu, čím môžeme dosiahnuť nižšie náklady a následne aj nižšie poplatky pre obyvateľov,“ vysvetľuje.
Od januára zaviedli vo Zvolene množstvový zber odpadu pre podnikateľov, firmy a organizácie. „V tomto prípade je dôležitý výber vhodnej veľkosti smetnej nádoby a optimálnej frekvencie vývozu, sú to dva rozhodujúce faktory pre poplatok,“ podotýka Slamková s tým, že odpad vedľa kontajnera nie je riešením a smetiarske auto ho nezoberie. „Takéto prípady rieši mestská polícia a jeho pôvodca môže byť sankcionovaný. Väčšina podnikateľov a organizácií si však tieto parametre stanovila primerane svojim potrebám, vďaka čomu pôsobí mesto čistejšie,“ zhrnula.