< sekcia Regióny
Obce Čeľadice i Belá majú nových starostov
Nového starostu budú mať aj v obci Belá v okrese Nové Zámky. Ako informovala miestna volebná komisia, stal sa ním nezávislý kandidát Koloman Varga, ktorý sa o post starostu uchádzal ako jediný.
Autor TASR
Čeľadice/Belá 7. septembra (TASR) - Novým starostom obce Čeľadice v Nitrianskom okrese sa v sobotných (6. 9.) doplňujúcich voľbách stal Peter Pukan, ktorý kandidoval za hnutie Republika. Pre TASR to potvrdila miestna volebná komisia.
Nového starostu budú mať aj v obci Belá v okrese Nové Zámky. Ako informovala miestna volebná komisia, stal sa ním nezávislý kandidát Koloman Varga, ktorý sa o post starostu uchádzal ako jediný.
Nového starostu budú mať aj v obci Belá v okrese Nové Zámky. Ako informovala miestna volebná komisia, stal sa ním nezávislý kandidát Koloman Varga, ktorý sa o post starostu uchádzal ako jediný.