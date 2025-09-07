Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
< sekcia Regióny

Obce Čeľadice i Belá majú nových starostov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Andrej Galica

Nového starostu budú mať aj v obci Belá v okrese Nové Zámky. Ako informovala miestna volebná komisia, stal sa ním nezávislý kandidát Koloman Varga, ktorý sa o post starostu uchádzal ako jediný.

Autor TASR
Čeľadice/Belá 7. septembra (TASR) - Novým starostom obce Čeľadice v Nitrianskom okrese sa v sobotných (6. 9.) doplňujúcich voľbách stal Peter Pukan, ktorý kandidoval za hnutie Republika. Pre TASR to potvrdila miestna volebná komisia.

Nového starostu budú mať aj v obci Belá v okrese Nové Zámky. Ako informovala miestna volebná komisia, stal sa ním nezávislý kandidát Koloman Varga, ktorý sa o post starostu uchádzal ako jediný.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov