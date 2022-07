Obce Kľačianskej doliny založili sociálny podnik

Horné Hámre 20. júla (TASR) – Nový spoločný sociálny podnik založili s pomocou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) obce Kľačianskej doliny - Horné Hámre, Hrabičov, Župkov a Kľak v okrese Žarnovica. Zameraný je na komunálne služby ako údržba a čistenie ciest, údržba verejných priestranstiev a zelene a obecného majetku.



"Podnik funguje od 15. júna a aktuálne zamestnáva 11 ľudí. Sú to osoby zdravotne znevýhodnené, dlhodobo nezamestnané, pre ktoré je náročné dochádzať za zamestnaním do okolitých miest," uviedol starosta obce Horné Hámre Milan Mokrý.



Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera, keďže ide o neregistrovaný sociálny podnik BBSK, pracovníci sociálneho podniku obcí Kľačianskej doliny sa budú môcť podieľať aj na prácach, ktoré v regióne bude vykonávať samosprávny kraj, napríklad pri obnove škôl, či domovov sociálnych služieb. "Podľa zákona o sociálnej ekonomike totiž môžeme takýto podnik uprednostniť v rámci verejného obstarávania," pripomenul špecialista na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK Milan Vaňa. BBSK je aktuálne zriaďovateľom dvoch sociálnych podnikov, zameraných na stavebné práce a práce v poľnohospodárskej výrobe.



Ako informoval riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici Mikuláš Pál, v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a B. Štiavnica je aktuálne celkom 11 sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú dohromady 100 ľudí. Úrad práce sa na financovaní ich miezd podieľa sumou od 25 do 75 percent.



Podľa starostu obce Župkov Jána Tomáša, v obciach Kľakovskej doliny s niekoľkými stovkami obyvateľov sa každý pozná, a tak nebolo ťažké vytypovať a osloviť ľudí, ktorí majú určité zdravotné ťažkosti a chcú pracovať. "Skúsenosti sú zatiaľ len dobré, napríklad v týchto dňoch sa títo pracovníci podieľajú na príprave areálu a zázemia pre víkendové stretnutie rodákov v našej obci," podotkol.



Sociálny podnik plánuje okrem práce pre obec svoje služby ponúknuť aj seniorom, ktorí už nevládzu vykonávať domáce práce, napríklad kosenie trávy či štiepanie dreva.