Hozelec 9. februára (TASR) - Obce na trase cesty I/18 pod Tatrami spisujú petíciu za jej opravu. So zbieraním podpisov začali v týchto dňoch samosprávy z Hozelca, Šváboviec, Hôrky a Gánoviec v okrese Poprad. Poukazujú na havarijný stav vyťaženej cesty medzi Popradom a Hôrkou v rozsahu približne piatich kilometrov. Slovenská správa ciest (SSC) tvrdí, že pripravuje obnovu tohto úseku.



"Chceme poukázať na to, že od 90. rokov minulého storočia na tomto úseku nebola zrealizovaná žiadna oprava krytu vozovky, čím dochádza k pravidelnému poškodzovaniu motorových vozidiel. Preto vás žiadame o urýchlené riešenie tohto problému," uvádza sa v petícii.



Starosta Hozelca Jozef Pavligovský pre TASR uviedol, že cesta je mimoriadne vyťažená, keďže je tepnou medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou a je to aj hlavná trasa do Slovenského raja. Starosta odhadol, že denne tade prejde 12.300 áut. Situácia je komplikovaná aj napriek diaľnici D1, keďže z týchto obcí ľudia denne dochádzajú za prácou do väčších miest. "Od petície si sľubujeme, že štátne orgány a ministerstvo dopravy pochopia, že tento stav je neudržateľný. V tomto čase spúšťame zbieranie podpisov vo viacerých obciach, veríme, že bude mať veľký úspech a zozbierame dostatok podpisov," dodal Pavligovský.



Hovorkyňa SSC Jana Lukáčová pre TASR potvrdila, že v treťom kvartáli tohto roka pristúpia k celkovej oprave úseku cesty I/18 Hozelec - Hôrka. Výtlky, ktoré sa tam objavujú hlavne pri častých teplotných zmenách, operatívne podľa možností výkonov zimnej údržby ciest a klimatických podmienok priebežne odstraňujú spôsobom vhodným pre dané ročné obdobie.



SSC aktuálne rekonštruuje aj most Lučivná vrátane časti cesty 100 metrov pred a 135 metrov za mostom. Práce budú ukončené v júni tohto roka. "Celková oprava úseku cesty I. triedy Lučivná - Svit je zaradená v širšom zozname úsekov do plánu opráv. Realizácia je však závislá od alokácie finančných prostriedkov," dodala hovorkyňa.