< sekcia Regióny
Obce na Záhorí sa dohodli s Tarabom na spolupráci ohľadom povodní
Témou stretnutia bolo zefektívnenie spolupráce medzi centrálnou vládou a samosprávou, ktoré zástupcovia samospráv žiadali ešte pred letom.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Obce na Záhorí a Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa dohodli s ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom (nominant SNS) na spolupráci pri prevencii povodní. Stalo sa tak pri príležitosti stretnutia predsedu TTSK Jozefa Viskupiča a starostov obcí zo Záhoria s podpredsedom vlády Tarabom, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (4. 9.) v sídle envirorezortu v Bratislave. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia TTSK.
Témou stretnutia bolo zefektívnenie spolupráce medzi centrálnou vládou a samosprávou, ktoré zástupcovia samospráv žiadali ešte pred letom. „Zástupcovia samospráv sa u ministra zaujímali o konkrétny plán plnenia úlohy, ktorú od vlády dostal minister a ktorá spočíva v odstránení nánosov, zátarás, stromov a krovín z tokov Chvojnica, Zlatnícky potok, Myjava, Smolinský potok, Pasecký potok, Smrdácky potok, Teplica a Čársky potok do konca budúceho roka,“ priblížili.
Viskupič po stretnutí uviedol, že opakované povodne ničia majetok aj infraštruktúru. „Nebáli sme sa a spolu so starostkami a starostami sme aj priamo na minulotýždňovom výjazdovom rokovaní vlády v Senici vzniesli požiadavku na prijatie na ministerstve životného prostredia,“ doplnil.
Štvrtkové stretnutie odštartovalo sériu rokovaní na zlepšenie spolupráce kraja, regionálnych združení miest a obcí a Slovenského vodohospodárskeho podniku na Záhorí. „Protipovodňové a vodozádržné opatrenia považujeme za dôležité témy a iba zmysluplná spolupráca a otvorená komunikácia nás môžu aj v tejto oblasti posunúť ďalej. Protipovodňová ochrana musí byť prioritou vlády, nie iba samospráv,“ doplnil kraj.
Starostka obce Dojč Slavomíra Melišová dodala, že údržba tokov je dlhodobo zanedbaná. „Uznesenie vlády, prijaté priamo v Senici, vytvorilo v regióne očakávanie, že vláda konečne situáciu rieši. Ak sa prijaté záväzky nenaplnia, obyvatelia to budú vnímať ako zlyhanie nielen Slovenského vodohospodárskeho podniku, ale aj ministerstva životného prostredia a vlády ako celku. Apelovali sme, aby rezort konal rýchlo a viditeľne. Prvé konkrétne zásahy na kritických úsekoch by mali prísť ešte tento rok,“ ozrejmila.
Témou stretnutia bolo zefektívnenie spolupráce medzi centrálnou vládou a samosprávou, ktoré zástupcovia samospráv žiadali ešte pred letom. „Zástupcovia samospráv sa u ministra zaujímali o konkrétny plán plnenia úlohy, ktorú od vlády dostal minister a ktorá spočíva v odstránení nánosov, zátarás, stromov a krovín z tokov Chvojnica, Zlatnícky potok, Myjava, Smolinský potok, Pasecký potok, Smrdácky potok, Teplica a Čársky potok do konca budúceho roka,“ priblížili.
Viskupič po stretnutí uviedol, že opakované povodne ničia majetok aj infraštruktúru. „Nebáli sme sa a spolu so starostkami a starostami sme aj priamo na minulotýždňovom výjazdovom rokovaní vlády v Senici vzniesli požiadavku na prijatie na ministerstve životného prostredia,“ doplnil.
Štvrtkové stretnutie odštartovalo sériu rokovaní na zlepšenie spolupráce kraja, regionálnych združení miest a obcí a Slovenského vodohospodárskeho podniku na Záhorí. „Protipovodňové a vodozádržné opatrenia považujeme za dôležité témy a iba zmysluplná spolupráca a otvorená komunikácia nás môžu aj v tejto oblasti posunúť ďalej. Protipovodňová ochrana musí byť prioritou vlády, nie iba samospráv,“ doplnil kraj.
Starostka obce Dojč Slavomíra Melišová dodala, že údržba tokov je dlhodobo zanedbaná. „Uznesenie vlády, prijaté priamo v Senici, vytvorilo v regióne očakávanie, že vláda konečne situáciu rieši. Ak sa prijaté záväzky nenaplnia, obyvatelia to budú vnímať ako zlyhanie nielen Slovenského vodohospodárskeho podniku, ale aj ministerstva životného prostredia a vlády ako celku. Apelovali sme, aby rezort konal rýchlo a viditeľne. Prvé konkrétne zásahy na kritických úsekoch by mali prísť ešte tento rok,“ ozrejmila.