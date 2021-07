Obce na Zamagurí píšu pre uzavretý hraničný priechod list ministrovi

Spišská Stará Ves 7. júla (TASR) – Uzavretie hraničného priechodu Lysá nad Dunajcom – Niedzica skomplikovalo cestu do práce pendlerom i život aktérov v cestovnom ruchu. Vzhľadom na vysoký podiel poľských turistov v oblasti najmä počas letných mesiacov bude mať "nevyčísliteľné dosahy na región". Prihraničné obce preto pripravujú list adresovaný ministrovi vnútra, aby svoje rozhodnutie o úplnej uzávere priechodu prehodnotil. Povedal to pre TASR primátor mesta Spišská Stará Ves v okrese Kežmarok Ján Kurňava.



"Jeho uzavretie bude mať značný vplyv na rozvoj cestovného ruchu, na zamestnanosť. Keby to bolo v zimných mesiacoch, vieme sa bez toho zaobísť. V regióne Zamaguria však ľudia z turizmu počas letnej sezóny žijú," uviedol a podotkol, že oblasť zároveň patrí k menej rozvinutým v rámci Slovenska. Ako ozrejmil, poľskí turisti tvoria v regióne najmenej polovicu klientely, ich výpadok preto miestni aktéri turistického ruchu pocítia dramaticky. Problematické tiež budú zvyčajné letné návštevy rodín, ktoré žijú na oboch stranách hranice.



Uzávera hraničného priechodu však skomplikovala život i pendlerom. Ako Kurňava priblížil, obchádzka pre nich znamená minimálne 40 kilometrov navyše v jednom smere. I keď v tejto súvislosti spomenul najmä Poliakov, ktorí chodia na Slovensko pracovať do zamagurskej strojárne, pendlermi sú aj mnohí Slováci. "Pri 80 kilometroch denne navyše ide o nemalé výdavky a štát už toto nezohľadní," podotkol.



Kurňava nie je stotožnený s názorom, že hraničný priechod Lysá nad Dunajcom – Niedzica je "menej využívaný". Aj keď ho kamiónová doprava nevyužíva, pre osobnú automobilovú dopravu a turistov je podľa neho dôležitým priechodom. "Ak by tu bolo počítadlo, videlo by sa, že ide o naozaj frekventovaný hraničný priechod," povedal s tým, že najmä v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu pripravuje mesto v spolupráci s okolitými obcami list ministrovi vnútra, v ktorom ho chcú požiadať o sprejazdnenie priechodu aspoň na pár hodín denne. "Aby sem mohli turisti prísť a zase odísť," uzavrel.