Obce pri Krásnej Hôrke vyzývajú na šetrenie vodou

Pača/Krásnohorské Podhradie 2. júla (TASR) - Obce Pača a Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava vyzývajú občanov na šetrenie vodou z verejného vodovodu. Podľa samospráv ide zatiaľ o preventívny krok v reakcii na pretrvávajúce sucho a skúsenosti z minulých rokov.



„Zatiaľ je to len preventívne opatrenie. Na prameňoch je vidno pokles asi o tretinu prítoku, ale zatiaľ sú vodojemy plné. S ohľadom na suché počasie a z minulých skúseností varujeme obyvateľov, aby pristúpili k šetreniu vodou,“ skonštatoval pre TASR starosta obce Pača Ladislav Zagiba s tým, že obyvatelia by mali v tomto období v čo najväčšej miere využívať vlastné studne.



Obe obce upozorňujú obyvateľov, že nadmerné čerpanie vody môže ohroziť stabilitu dodávky vody pre všetkých obyvateľov. Nežiadúce je podľa samospráv využívať vodu z vodovodov napríklad na polievanie záhrad, napúšťanie bazénov či umývanie áut.



V obci Pača majú vodovod napojený na vlastné vodné zdroje, počas leta v roku 2022 bola pre nedostatok vody v obci vyhlásená i mimoriadna situácia. Nasledujúce roky sa stav zlepšil, a to najmä vďaka snehovým zrážkam počas zimných mesiacov. „Túto zimu však ani na kopcoch nebol sneh,“ dodal Zagiba s tým, že aktuálne v obci a okolí prevláda extrémne sucho a mimoriadne teplé počasie, čo ovplyvnilo aj množstvo vody v miestnom potoku.



Na šetrenie vodou vyzvala obyvateľov aj obec Krásnohorské Podhradie, samospráva tak urobila na žiadosť vodárov. „Vody je zatiaľ dostatok. Máme dva dosť silné zdroje,“ uviedol pre TASR starosta Štefan Kún. Ako dodal, situáciu v budúcnosti zlepší aj vodármi plánované napojenie obce na rožňavský vodovod. Opatrenie má zabezpečiť aj dodávku vody na hrad Krásna Hôrka po jeho opätovnom otvorení, prepojenie vodovodov plánujú vodári podľa samosprávy realizovať v tomto roku.