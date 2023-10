Obce pri Maďarsku neďaleko Košíc neevidujú problémy na hraniciach

Košice 5. októbra (TASR) - Obce pri maďarských hraniciach neďaleko Košíc zatiaľ neevidujú žiadne problémy v súvislosti s kontrolami na hraniciach. Pre TASR to potvrdili starostovia obcí Milhosť, Trstené pri Hornáde a Skároš v okrese Košice-okolie.povedal pre TASR starosta obce Milhosť Štefan Nagy.Žiadne komplikácie nezaznamenal ani starosta obce Trstené pri Hornáde Matej Kočiš. "uviedol starosta Skároša Ľubomír Vranka.Náhodné kontroly sa na slovensko-maďarských hraniciach začali vo štvrtok ráno, potrvajú do 14. októbra. Napomôcť majú zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez Slovensko tranzitujú do iných štátov Európskej únie. Náhodné dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom zaviedli aj Poľsko, Rakúsko a Česko.