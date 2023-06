Obce Rimavskej Soboty stále odstraňujú škody po prívalových povodniach

Rimavská Sobota 13. júna (TASR) – V okrese Rimavská Sobota pokračujú záchranné práce a odstraňovanie škôd po piatkových (9. 6.) povodniach. Voda zaplavila domy, záhrady a poškodila cesty vo viacerých obciach, najviac zasiahnuté boli Veľké Teriakovce. Pre TASR to uviedol vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu Rimavská Sobota Karol Anger.



Po prívalových dažďoch v okrese voda zaplavila viacero obcí, tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlasovali v Kocihe, Vyšnom aj Nižnom Skálniku a Veľkých Teriakovciach. "Keďže išlo o prívalovú povodeň, došlo k zaplaveniu aj intravilánu obcí, dvorov rodinných domov, záhrad, pivničných priestorov," priblížil Anger. Ako dodal, záchranné práce pokračujú vo všetkých obciach s výnimkou Nižného Skálnika, kde v pondelok (12. 6.) stupeň povodňovej aktivity odvolali. V ostatných obciach platí naďalej druhý stupeň povodňovej aktivity.



Vo Veľkých Teriakovciach spôsobila prívalová povodeň najväčšie škody v miestnych častiach Malé Teriakovce a Vrbovce nad Rimavou. "V časti Vrbovce nad Rimavou nám zobralo obecné cesty. Vytrhalo asfalt, cesta do cintorína je neprejazdná. Vytopilo domy, dvory, záhrady. Skoro 80 percent ľudí bolo poškodených," zhrnul pre TASR starosta obce Kamil Kučera. Ako dodal, vyčísliť škody si zatiaľ netrúfa a odhadnúť nedokáže ani to, ako dlho budú na ich odstraňovaní pracovať.



Záchranné práce a odstraňovanie škôd po povodni pokračuje aj v obci Vyšný Skálnik. "Mali sme zaplavené pivnice v približne 12 domoch, pováľalo aj ploty. Čo sa týka obecného majetku, vyplavilo nám priekopové tvárnice, voda bola aj v kultúrnom dome," povedal pre TASR starosta obce Ján Durmis.



Prívalová povodeň zaplavila dvory či pivnice aj v Kocihe, voda poškodila i miestnu cestu a svah pri štátnej ceste I/72. Ako pre TASR priblížila starostka obce Tatiana Klimová, za viac ako desaťročie išlo v obci o v poradí asi štvrtú povodeň. "Spravili sme aj opatrenia, čo sa týka jarkov, zabetónovali sme aj hrubšie rúry, ale žiaľ, keď príde taký veľký dážď, vždy to končí tak, že voda si už svoju cestu nájde," skonštatovala Klimová.