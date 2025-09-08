Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obce Rišňovce a Hronské Kosihy majú nové starostky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Novú starostku budú mať aj v obci Hronské Kosihy v okrese Levice. Ako informoval ŠÚ, stala sa ňou Anna Janáková, ktorá kandidovala za stranu Sloboda a solidarita.

Autor TASR
Rišňovce/Hronské Kosihy 8. septembra (TASR) - Novou starostkou v obci Rišňovce v Nitrianskom okrese sa v sobotných (6. 9.) doplňujúcich voľbách stala Jana Žitňáková, ktorá kandidovala za Kresťanskodemokratické hnutie. Na svojej webovej stránke o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

