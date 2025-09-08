< sekcia Regióny
Obce Rišňovce a Hronské Kosihy majú nové starostky
Autor TASR
Rišňovce/Hronské Kosihy 8. septembra (TASR) - Novou starostkou v obci Rišňovce v Nitrianskom okrese sa v sobotných (6. 9.) doplňujúcich voľbách stala Jana Žitňáková, ktorá kandidovala za Kresťanskodemokratické hnutie. Na svojej webovej stránke o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
