Obce v Banskoštiavnickom okrese žiadajú o návratnú finančnú výpomoc

Banská Štiavnica 9. októbra (TASR) – Viaceré obce v Banskoštiavnickom okrese žiadajú štát v súvislosti s ekonomickými dôsledkami pandémie nového koronavírusu o návratnú finančnú výpomoc. Obciam Ilija, Banský Studenec a Prenčov už ministerstvo financií ich žiadosť schválilo, čo vyplýva z dokumentov zverejnených v Centrálnom registri zmlúv v posledných dňoch. O podaní tej svojej rozhodli poslanci Štiavnických Baní na utorkovom (6. 10.) obecnom zastupiteľstve.



Obec Prenčov získa od štátu pôžičku vo výške viac ako 12.000 eur. Starostka Alena Ciglanová pre TASR uviedla, že prostriedky použijú na investičnú výstavbu či riešenie problému so zatekaním do obecného domu smútku. Ilija si požičia 8283 eur, starosta Vratislav Cengel potvrdil, že peniaze zrejme využijú aj na vypracovanie projektovej dokumentácie k pripravovanému zriaďovaniu nájomných bytov.



Starosta Banského Studenca Pavol Santoris povedal, že návratná pôžička vo výške 6468 eur bude použitá aj na pokrytie výpadkov financií v rozbehnutých projektoch obnovy miestnej komunikácie a vybudovania požiarnej zbrojnice. O žiadosti o návratnú finančnú výpomoc rozhodli na ostatnom obecnom zastupiteľstve aj poslanci Štiavnických Baní. Starosta Stanislav Neuschl pre TASR potvrdil, že obec požiada o pôžičku vo výške približne 24.000 eur.



Návratná finančná výpomoc obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb sa spláca po dobu štyroch rokov, odklad prvej splátky je do roku 2024. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) pripustil, že splátky bude možné odpustiť. Prípadné rozhodnutie o preklasifikovaní pôžičky na grant musí prijať vláda SR v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.