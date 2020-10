Obce v Bardejovskom okrese nehlásia problémy počas testovania

Bardejov 25. októbra (TASR) – Situácia v obciach Bardejovského okresu je počas nedeľňajšieho testovania na ochorenie COVID-19 pokojná. V niektorých evidovali ľudí, ktorí prišli aj zo vzdialenejších okresov.



"Momentálne máme v obci zrealizovaných 455 testov. Samozrejme, sú v tom aj testy iných občanov ako z našej obce. Z nich bolo 34 pozitívnych. Priebeh je pokojný, zdravotnícki pracovníci, ako aj príslušníci Ozbrojených síl SR, respektíve polície zvládajú svoje úlohy veľmi dobre. Nechápeme, prečo sme zase o týždeň do testovania zahrnutí aj my," uviedol pre TASR starosta obce Šiba Peter Lenárt.



V obci Brezov sa testovanie koná iba v nedeľu. Podľa starostu Ladislava Lukáča tam bolo ráno viac ľudí, a preto museli čakať.



"Účasť je približne 280 ľudí z predpokladaných 360, aj keď je to skreslené, pretože relatívne dosť ľudí prišlo aj z okresov Svidník, Prešov a Vranov nad Topľou. Aktuálne je odberné miesto prázdne. Čo sa týka ďalších testovaní, bude potrebné doriešiť odmeny dobrovoľníkov, lebo doteraz je v tom v niektorých obciach nesúlad," povedal Lukáč.



V obci Rokytov sa prišlo otestovať približne 55 percent obyvateľov. "Veľa seniorov nad 70 rokov sa nebolo testovať. Niektorí obyvatelia našej obce, hlavne mladí, využili testovanie v iných obvodoch v piatok (23. 10.) a v sobotu (24. 10.)," dodal starosta obce Ľubomír Pangrác-Piter.