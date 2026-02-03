< sekcia Regióny
Obce v Nitrianskom kraji môžu požiadať o Župnú päťtisícku
Podpora je určená najmä na skvalitnenie verejných priestranstiev a komunitného života.
Autor TASR
Nitra 3. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne aj tento rok mestám a obciam na svojom území dotáciu v hodnote 5000 eur. Ako informoval Úrad NSK, o takzvanú Župnú päťtisícku môže požiadať každá z 354 obcí v regióne.
Podpora je určená najmä na skvalitnenie verejných priestranstiev a komunitného života. Obce ju môžu využiť aj na organizáciu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ale aj na opravy chodníkov, kultúrnych domov, cintorínov, verejného osvetlenia či modernizáciu obecných rozhlasov.
Výzva je otvorená do 27. februára do 14.00 h. „Podmienkou prihlásenia je občiansky preukaz s aktivovaným elektronickým čipom. Žiadosti sa podávajú elektronicky prostredníctvom systému eGrant,“ doplnil Úrad NSK.
