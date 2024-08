Obce v Novohrade budujú infraštruktúru pre cykloturizmus a splav Ipľa

Trenč 13. augusta (TASR) - Novohradské obce Bušince, Dolná Strehová, Trenč a Veľké Zlievce spolupracujú pri budovaní turistickej infraštruktúry. Na hranici okresov Lučenec a Veľký Krtíš rozvíjajú líniu Balassa-Madách, prostredníctvom ktorej chcú vytvoriť atraktívny turistický produkt regiónu. V Dolnej Strehovej vznikla nová cyklopožičovňa, v obci Trenč zas stály dok pre zabezpečenie naloďovania na splav rieky Ipeľ. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Nová cyklopožičovňa v Dolnej Strehovej pribudla v areáli tunajšieho termálneho kúpaliska. Ďalšou aktivitou v rámci spolupráce novohradských obcí je úprava vyznačenej cyklotrasy medzi Dolnou Strehovou a obcou Trenč v susednom okrese. Tu zas v rámci projektu vznikol nový stály dok pre zabezpečenie naloďovania na splav rieky Ipeľ. Pre prepojenie cykloturizmu so splavovaním obec zakúpila aj nový cyklovozík.



"Návštevník vďaka novému vozíku bude môcť odovzdať bicykel pri Madáchovom moste, následne splaviť Ipeľ smerom k obci Bušince, kde mu jeho bicykel prevezieme na cyklovozíku a on si ho tam vyzdvihne po dokončení splavu," vysvetlil starosta obce Trenč Andrej Barcík.



Ďalšou aktivitou spolupráce samospráv bolo vytvorenie turistickej útulne v priestoroch bývalých kasární v cieľovom prístave v obci Bušince. V rámci spoločných aktivít sa tiež vybuduje nová, prepojovacia lesná cyklotrasa z obce Veľké Zlievce do Dolnej Strehovej. Realizáciu projektu podporila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sumou 35.000 eur, ďalších 22.000 eur do projektu vložili samosprávy.



"Vytvorenie produktovej línie Balassa - Madách môže mať pozitívny ekonomický dopad na región, keďže sa môžu začať rozvíjať ostatné služby cestovného ruchu v regióne, ako sú napríklad reštauračné služby, ubytovacie služby a služby informačno-vzdelávacie," uviedol predseda komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja krajského zastupiteľstva BBSK Attila Agócs.



Obce Novohradu spolupracujú aj pri čistení rieky Ipeľ. Do akcie, ktorú každoročne organizujú dobrovoľníci, sa počas uplynulého víkendu zapojilo 15 samospráv. "Vyzbieralo sa 69 vriec drobného odpadu. Je to veľa, ale menej ako v minulosti," skonštatoval Barcík s tým, že cieľom podujatia bolo okrem vyčistenia rieky od odpadkov aj poukázanie na to, že rieka poskytuje možnosť ponúkať turisticky atraktívny produkt, ktorý môže do regiónu pritiahnuť nových návštevníkov.