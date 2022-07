Obce v okolí Domaše bez vodovodu trápi sucho, vodu musia dovážať

Kvakovce/Ondavské Matiašovce 4. júla (TASR) – Pre dlhotrvajúce suchá vysychajú obyvateľom obcí v okolí vodnej nádrže Domaša vo Vranovskom okrese studne. Ako pre TASR uviedol starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ, pitnú vodu musia v cisternách dovážať už i do hotelov a penziónov v rekreačných oblastiach. Starosta Ondavských Matiašoviec Martin Mika hovorí o potrebe vypracovania národného programu na zásobovanie obyvateľstva vodou.



"Vozíme ľuďom vodu v 1000-litrových nádobách a spúšťame ju do studní. Žiadali sme okresný úrad aj armádu o vozidlo s cisternou, ale štát takúto nádrž nemá, a tak to suplujeme týmito nádobami," priblížil Kapraľ pre TASR situáciu s pitnou vodou pretrvávajúcu približne dva týždne. Dôvodom sú extrémne suchá a vyschnuté súkromné studne. Obec ani rekreačná oblasť Dobrá verejným vodovodom nedisponujú, problém s vyschnutými studňami sužuje približne polovicu obyvateľov Kvakoviec, rekreanti si vozia pitnú vodu v bandaskách. Dovoz pitnej vody v nádržiach, ako aj technické vybavenie poskytuje obec, obyvatelia platia za vodu a pohonné látky.



Podľa Kapraľa bolo na Dobrej počas uplynulého víkendu 6000 rekreantov, pre nedostatok úžitkovej vody museli vodou zásobovať aj verejné toalety. "Už sa nedá čerpať ani z Domaše, lebo je klesnutá hladina," dodal.



Nedostatok vody v studniach pociťujú počas suchých liet i v Ondavských Matiašovciach, problém je najvypuklejší v oblasti obývanej rómskou komunitou, kde je hustota zaľudnenia vyššia. Podľa slov starostu sa o výstavbu verejného vodovodu v obci snažia od roku 2002. Dosiaľ sa im podarilo vystavať len hlavný prívodný rad.



"Výstavba vodovodu by mala byť v Envirofonde pred inými vecami, nerozumiem, prečo nie je vypracovaný národný program na zásobovanie obyvateľstva vodou. Mestá dostávajú príspevky na postrekovanie ulíc autami a my nedostaneme ani príspevok na stavbu vodovodu," uviedol Mika pre TASR, pričom podotkol, že počas doby, keď zastáva post starostu, mu Envirofond žiadostiam o výstavbu ďalšej etapy nevyhovel. Podľa neho by bolo vhodné na účel výstavby verejných vodovodov v obciach, kde chýbajú, využiť prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR.