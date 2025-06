Obce v okrese Košice-okolie zaznamenali problémy s nedostatkom vody

Košice 10. júna (TASR) - V niektorých obciach v okrese Košice-okolie zaznamenali v uplynulých dňoch problémy s nedostatkom vody. Ako pre TASR uviedla Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), týkalo sa to obcí Poproč a skupinového vodovodu Ďurkov, Ruskov, Svinica. Podľa vodární situácia nie je pre obyvateľov novinkou, opakuje sa prakticky pravidelne. V súčasnosti sú už riadne zásobované pitnou vodou.



„Počas víkendu sme museli pristúpiť k núdzovému zásobovaniu - osobitnými prepravnými prostriedkami určenými na prepravu pitnej vody, ktorými sú cisterny, a inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. Do obcí sme tiež vyviezli statické nádrže s pitnou vodou,“ uviedli vodárne, ktoré evidujú rapídne navýšenie odberu vody spôsobené teplým počasím a pravdepodobne napĺňaním bazénov či polievaním záhrad.



Problém s nedostatkom vody vzniká podľa nich z dôvodu, že obec Poproč je v súčasnosti zásobovaná len z podzemného vodného zdroja Jasov - prameň Teplica a tento zdroj nestíha vykryť zvýšený odber vody v obci.



„Obec Bidovce opätovne obmedzuje dodávku pitnej vody pre VVS, ktorou je zásobovaný skupinový vodovod Ďurkov, Ruskov a Svinica. Obmedzenie dodávaného množstva vody je v dôsledku nedostatočnej kapacity vodného zdroja pre dané obce,“ uviedla VVS.



Zároveň dodala, že spracováva projekt na rekonštrukciu vodného zdroja Zábava a momentálne prebiehajú opravy na vodnom zdroji Hájny, z ktorých by po úpravách bolo možné zásobovať pitnou vodou obec Poproč.



Projekt na prepojenie skupinového vodovodu Ruskov, Ďurkov a Svinica s vodným zdrojom Starina je podľa vodární momentálne v procese územného schvaľovania.