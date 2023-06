Obce v okrese Rimavská Sobota sú po povodniach stále bez vody

Barca/Figa/Radnovce 27. júna (TASR) - V obciach Barca, Figa a Radnovce v okrese Rimavská Sobota naďalej trvá mimoriadna situácia, ktorú samosprávy vyhlásili po piatkových (23. 6.) povodniach. Voda v obciach zaplavila a znečistila verejné studne, samosprávy tak obyvateľom stále zabezpečujú núdzové dodávky pitnej vody. Pre TASR to uviedli starostovia obcí.



V obci Barca, kde podobne ako vo Fige a Radnovciach chýba verejný vodovod, majú tri verejné studne. Po povodni sú všetky nepoužiteľné, voda v nich nie je vhodná na pitie, varenie, pranie a ani na umývanie. "Zajtra ráno by mali prísť hasiči studne vyčistiť, potom uvidíme, v akom stave voda bude," uviedol pre TASR starosta obce Richard Szajkó s tým, že po vyčistení studní dajú urobiť aj rozbory vody. Ako dodal, v obci boli po povodni zaplavené sociálne byty i rodinné domy, z ktorých približne desiatka stále nie je v stave vhodnom na bývanie.



Mimoriadna situácia v dôsledku zatopenia zdroja pitnej vody naďalej platí aj v obci Figa. Ako pre TASR uviedol starosta obce Norbert Máté, voda v studniach je stále znečistená a nie je vhodná na používanie. Povodeň vo Fige podľa starostu spôsobila veľké škody, viacerým rodinám samospráva poskytla núdzové ubytovanie v priestoroch tamojšej materskej školy.



Na núdzové dodávky pitnej vody sú odkázaní aj obyvatelia obce Radnovce. "Studne sú stále kontaminované a nevieme ich používať," skonštatoval pre TASR starosta obce Aladár Bari. Aj v Radnovciach povodeň zaplavila domy a byty, núdzové ubytovanie však samospráva poskytovať nemusela nikomu, poškodení obyvatelia sa ubytovali u svojich príbuzných. "Boli domy a sociálne byty, kde bolo aj viac ako 30 centimetrov vody. Sú ešte domy, ktoré sú stále prázdne, nemožno ich používať, lebo sa to tam ešte nevysušilo," dodal Bari.



Silné búrky a následné povodne zasiahli v piatok viacero obcí okresu Rimavská Sobota. Ako pre TASR uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR, druhý stupeň povodňovej aktivity je naďalej vyhlásený v obciach Uzovská Panica, Bátka, Hajnáčka, Gemerské Dechtáre, Valice, Belín, Radnovce a Pavlovce.