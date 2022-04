Obce v okrese Revúca sa chcú uchádzať o financie z prvej zelenej výzvy

Na snímke výhľad na Muránsku planinu. Foto: TASR - Branislav Račko

Muráň 20. apríla (TASR) – Samosprávy v okrese Revúca vítajú možnosť čerpať financie v rámci prvej zelenej výzvy slovenského plánu obnovy a odolnosti s cieľom rozvíjať turizmus v národnom parku Muránska planina. O financie z takmer osemmiliónového balíka sú pripravené uchádzať sa s vlastnými projektami. Pre TASR to uviedli starostovia obcí, ktoré sú oprávnené žiadať o finančné prostriedky." povedal starosta Muráňa Roman Goldschmidt. Ako dodal, samospráva má určitú víziu, s ktorou chce v rámci rozvoja cestovného ruchu pracovať, o konkrétnych projektoch bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo.O finančné prostriedky sa plánuje uchádzať aj obec Muránska Huta. "" uviedol starosta obce Marian Szentandrássi. Poznamenal však, že pre obec so 170 obyvateľmi a malým rozpočtom môže byť problematické predfinancovanie samotných projektov.Zapojiť sa do výzvy na rozvoj cestovného ruchu na Muránskej planine plánujú i v Muránskej Dlhej Lúke. "poznamenal starosta obce Ján Kvetko. O finančné prostriedky by sa chceli uchádzať i samosprávy Muránskej Lehoty a Muránskej Zdychavy, ktoré by financie radi využili napríklad na rozvoj cykloturistiky.Prvú zelenú výzvu slovenského plánu obnovy a odolnosti predstavili vo štvrtok (14. 4.) v obci Muráň premiér Eduard Heger a minister životného prostredia Ján Budaj (obaja OĽANO). Na projekty v národných parkoch Muránska planina a Poloniny je vyčlenených celkovo 19 miliónov eur. O financie môžu žiadať samosprávy, oblastné organizácie cestovného ruchu, miestne akčné skupiny, štátne podniky pôsobiace v oprávnenom území či neziskové organizácie.Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na rozvoj mäkkého turizmu, aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny. Minimálna výška podpory v NP Muránska planina bude 50.000 eur, v Poloninách 30.000 eur na jeden projekt. Maximálna výška príspevku stanovená nebola. Podporené projekty budú financované až do výšky 100 percent výdavkov na oprávnené aktivity.