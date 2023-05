Obce v Pomoraví pristupujú aj k chemickým postrekom proti komárom

Bratislava 31. mája (TASR) – Obce Bratislavského kraja v Pomoraví začínajú riešiť kalamitnú situáciu s premnoženými komármi aj chemickými postrekmi. Na základe posudku experta Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Nasira Ahmada Jaliliho, potvrdzujúceho kalamitný stav, oznamujú svojim obyvateľom termíny postrekov.



Veľké i Malé Leváre zrealizujú chemický postrek proti komárom od štvrtkového (1.6.) večera do piatkového rána (2.6.). "Aplikáciu bude realizovať odborná spoločnosť využitím vysokovýkonného certifikovaného špecializovaného ULV aplikátora neseného na automobile. Pri aplikácii nebude zasiahnuté chránené územie. Obec informovala miestnu organizáciu včelárov, ktorej nočná aplikácia postreku neprekáža," uvádzajú Veľké Leváre na svojom webe. Prízvukujú zároveň, že chemický postrek nie je ideálnym riešením. "Kalamitný stav si však toto opatrenie vyžaduje," zdôraznila obec.



Starosta Malých Levár Adrián Pernecký upozornil, že k chemickému postreku pristupujú až potom, čo sa snažili situáciu dôsledne riešiť prostredníctvom aplikácie biologickej látky BTI, ničiacej larvy komárov.



Chemický postrek už v pondelok (29.5.) urobili Gajary, Záhorská Ves tak urobí v pondelok 5. júna. Realizáciu chystajú aj vo Vysokej pri Morave, termín zatiaľ ešte nie je určený. Chemický postrek bude zrejme aj v Lábe. "Ešte o tom budeme dnes hovoriť s členmi komisie obecného zastupiteľstva, no vzhľadom na kalamitný stav robíme kroky, aby sme boli na to pripravení," uviedol pre TASR starosta Lábu Štefan Fogl.



Obce v Pomoraví uskutočnili v pondelok 22. mája koordinačné stretnutie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja, dobrovoľníkmi monitorujúcimi komárie liahniská i zástupcami magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy riadiaceho cezhraničný projekt zameraný na biologickú reguláciu komárov. Na stretnutí sa oboznámili s aktuálnym stavom biologickej regulácie komárov v inundačnom území rieky Morava na Záhorí a možnosťami, ktoré biologickú reguláciu komárov zefektívnia. Zdôraznili zároveň, že použitie chemického postreku musí byť opodstatnené a nanajvýš účinné, preto budú jednotlivé obce komunikovať s biológmi, ktorí určia najvhodnejší čas na aplikáciu chemického postreku.