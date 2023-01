Obce v Prešovskom kraji pre zvýšené ceny za energie zaviedli úspory

Prešov 16. januára (TASR) - Viaceré obce v Prešovskom kraji museli pre zvýšené platby za energie zaviesť úsporné opatrenia. Zvlášť pre menšie samosprávy je to podľa ich slov ťažká situácia.



"Zvýšenie cien energií sa v našej malej obci s 325 obyvateľmi dotkne výrazne všetkých obyvateľov aj zamestnancov obce," uviedla pre TASR starostka obce Veľký Slivník v okrese Prešov Jana Sabolová s tým, že museli zvýšiť dane a poplatky približne o 30 percent.



Energie v obci šetria od začiatku minulého roka obmedzením vykurovania v nevyužívaných budovách. Plánujú tiež znížiť energetickú náročnosť budovy materskej školy, na čo získali dotáciu, a rovnako vymeniť svietidlá verejného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie. Obec hospodári ročne s rozpočtom približne 180.000 eur, čo postačuje na pokrytie miezd, odvodov a prevádzky obecných budov a priestranstiev. "Neostáva nám na žiadne investičné aktivity. Je to ťažká situácia," skonštatovala Sabolová.



Obci Lipovce v okrese Prešov stúpli podľa starostu Jána Šatníka ceny energií približne o 200 percent. Úsporné opatrenia majú zavedené už dlhšie. "Našej obci približne s 500 obyvateľmi náklady na zvýšené ceny energií znamenajú nárast výdavkov v tejto oblasti za uplynulý rok približne o 21.000 eur," priblížil pre TASR. Tvrdí, že pre samosprávu sú to obrovské výdavky a tvoria približne 70 percent z investícií v rámci bežných výdavkov.



Obci Soboš v okrese Svidník stúpli náklady za plyn zo 78 takmer na 200 eur, za elektrickú energiu zo 138 na 479 eur za obecný úrad a približne zo 100 približne na 300 eur za verejné osvetlenie. "Pristupujeme k zmene svietenia verejného osvetlenia z celonočného na svietenie vo vymedzenom čase a vypíname halogénové svetlá na multifunkčnom ihrisku. Obmedzujeme tiež vykurovanie a znižujeme teplotu vo vykurovaných priestoroch, aj keď na úkor zdravia," skonštatovala pre TASR starostka obce Ivana Ivančová. Obec ročne hospodári so sumou približne 45.000 eur. Zvýšenie nákladov na energie podľa starostky zastaví investície i spoločenské akcie.



Obci Vyšná Jedľová v okrese Svidník so 185 obyvateľmi stúpli náklady na elektrickú energiu o 252 percent z 900 na 2272 eur ročne a na plyn o 381 percent z 1260 na 4800 eur ročne. Aj tam šetria. Starostovi Miroslavovi Čepanovi sa znížil úväzok a tým i mzda. Obec ročne hospodári so sumou približne 50.000 eur. Nevylučuje, že pre energetickú krízu bude musieť obmedziť napríklad verejné osvetlenie či investície.