Obce v trnavskom regióne pripravujú stavanie tradičného mája
V Trnave vyrastie v stredu (30. 4.) máj na Trojičnom námestí, kde sa do jeho zdobenia budú môcť zapojiť aj návštevníci.
Autor TASR
Trnava 27. apríla (TASR) - Obce v trnavskom regióne pripravujú stavanie tradičného mája. Farebný symbol ozdobí námestia, priestory pred obecnými úradmi aj kultúrne zóny. Stavanie mája patrí v regióne k dlhodobo udržiavaným zvykom a často ho sprevádza kultúrny program, hudba či stretnutie obyvateľov. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
V Trnave vyrastie v stredu (30. 4.) máj na Trojičnom námestí, kde sa do jeho zdobenia budú môcť zapojiť aj návštevníci. Súčasťou programu budú folklórne vystúpenia detských aj univerzitných súborov. Kultúrny program pripravujú aj ďalšie obce, kde vystúpia miestne folklórne skupiny, deti zo škôl či hudobné zoskupenia.
V rovnaký deň vztýčia máje napríklad aj v Bielom Kostole, Dolnej Krupej, Ružindole, Cíferi, Jaslovských Bohuniciach, Voderadoch, Bohdanovciach nad Trnavou, Dobrej Vode aj Suchej nad Parnou. „Ľudia sa stretnú, spievajú, tancujú a vznikajú chvíle, na ktoré sa dobre spomína. Takéto tradície ukazujú, že región nie je len miestom podujatí, ale aj priestorom pre spoločné zážitky,“ uviedol riaditeľ OOCR Trnava Tourism Alexander Prostinák.
Ako doplnila Tranžíková, tradícia stavania mája siaha v strednej Európe do 15. storočia. Máj bol symbolom náklonnosti, lásky a plodnosti, pričom ho mládenci stavali a dievčatá zdobili stužkami a šatkami. Postupne sa stal spoločným symbolom jari a spolupatričnosti komunít.
V Trnave vyrastie v stredu (30. 4.) máj na Trojičnom námestí, kde sa do jeho zdobenia budú môcť zapojiť aj návštevníci. Súčasťou programu budú folklórne vystúpenia detských aj univerzitných súborov. Kultúrny program pripravujú aj ďalšie obce, kde vystúpia miestne folklórne skupiny, deti zo škôl či hudobné zoskupenia.
V rovnaký deň vztýčia máje napríklad aj v Bielom Kostole, Dolnej Krupej, Ružindole, Cíferi, Jaslovských Bohuniciach, Voderadoch, Bohdanovciach nad Trnavou, Dobrej Vode aj Suchej nad Parnou. „Ľudia sa stretnú, spievajú, tancujú a vznikajú chvíle, na ktoré sa dobre spomína. Takéto tradície ukazujú, že región nie je len miestom podujatí, ale aj priestorom pre spoločné zážitky,“ uviedol riaditeľ OOCR Trnava Tourism Alexander Prostinák.
Ako doplnila Tranžíková, tradícia stavania mája siaha v strednej Európe do 15. storočia. Máj bol symbolom náklonnosti, lásky a plodnosti, pričom ho mládenci stavali a dievčatá zdobili stužkami a šatkami. Postupne sa stal spoločným symbolom jari a spolupatričnosti komunít.